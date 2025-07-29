Ник Кейв одобрил клип, созданный с помощью ИИ, на его песню про Элвиса

Солист австралийской рок-группы The Bad Seeds Ник Кейв одобрил клип на его песню Tupelo, созданный с помощью нейросети. До этого музыкант неоднократно критиковал искусственный интеллект и называл его «гротескной насмешкой над тем, что значит быть человеком».

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29 июля песня Tupelo отметила своё 40-летие. Она рассказывает о страшном торнадо и наводнении в 1936 году в городе Тьюпело, где родился рок-певец Элвис Пресли. Композиция регулярно исполняется на концертах группы.

К юбилею песни режиссёр Эндрю Доминик решил сделать подарок для Кейва и создал клип, где с помощью нейросети архивные кадры с Элвисом приходят в движение. Ранее Доминик снимал две документалки про Кейва.

В своём блоге The Red Hand Files Кейв рассказал, что ролик был создан без его ведома и он был настроен скептически, когда узнал. Режиссёр убедил музыканта оставить предрассудки. Посмотрев видео, Кейв «обнаружил, что это необычайно глубокая интерпретация песни». «Посмотрев этот сюрреалистичный клип Эндрю, я почувствовал, как моё отношение к ИИ как к художественному инструменту смягчилось. В какой-то степени моё мнение изменилось», — резюмировал Кейв.

Ник Кейв рассказал, как ему удаётся дописывать песни до конца