Оригинальный барабанщик Oasis раскрыл, почему его уволили из группы

Тони Маккэрролл, бывший барабанщик рок-группы Oasis, рассказал, что стало причиной его увольнения. Это произошло из-за того, что он осадил Ноэла Галлахера за дерзость.

© AaronT/CC BY-SA 4.0

Тони Маккэрролл был одним из основателей группы Oasis в 1991 году. С ним на ударных записывался дебютный альбом коллектива Definitely Maybe. В 1995 году Маккэрролл был уволен, после чего он судился с группой из-за роялти — процентов с продаж музыки.

Бывший ударник группы часто конфликтовал с Ноэлом Галлахером, чем он делился в своей книге «Oasis: правда».

Маккэрролл рассказал в интервью The Sun о ситуации, которая, как он считает, привела к его увольнению: «В Париже произошёл инцидент. Я был рядом с номером Ноэла в отеле, о чём я не знал. Я ругался с девушкой, с которой тогда был, а на следующий день мы были на саундчеке. Я только что закончил свою партию, а он повернулся и перед всеми сказал: “Если ты ещё раз помешаешь мне спать, тебя уволят, приятель”».

Маккэрролл признал, что это был один из глупейших поступков в его жизни, но он ответил Ноэлу, чтобы тот больше не смел с ним так разговаривать. Через несколько недель ударника уволили. При этом Маккэрролл не жалеет, что дал отпор Галлахеру. После увольнения они ни разу не разговаривали, но ударник признался, что был бы рад помириться с Ноэлом и выпить чашечку чая.

Сейчас Oasis воссоединились после долгой вражды между братьями Лиамом и Ноэлом Галлахер и проводят большой тур.

Группа Oasis анонсировала фильм про их тур от продюсера «Острых козырьков»