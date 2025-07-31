Macan на стадионах, джаз под звёздами: главные концерты августа
Рэпер Макан даст несколько сольных концертов в больших городах, летние площадки под открытым небом проведут серию прощальных шоу, а Сочи и Москву посетит известный зарубежный артист. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах августа в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.
Москва
«Джаз под звёздами»: необычный концерт в планетарии
Жанр: джаз, блюз.
Когда: 15 и 30 августа, 20:00.
Где: Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.
Билеты: 3800–7800 рублей.
Всех, кто любит музыку так же сильно, как космос, ждут в московском планетарии в целые две пятницы августа — 15-го и 30-го. В течение часа здесь будут выступать Alliance Jazz Band и солистка Театра имени Шаляпина Алиса Кокова. Вместе с певицей коллектив исполнит известные джазовые композиции с космическим звучанием, а оборудование планетария погрузит гостей в атмосферу ночных звёзд и далёких планет.
«Три дня дождя» на сцене Summer Sound x билайн
Жанр: рок.
Когда: 17 августа, 19:30.
Где: Дизайн завод, ул. Большая Новодмитровская, 36.
Билеты: 4800–8000 рублей.
17 августа в рамках многодневного летнего фестиваля Summer Sound в арт-пространстве «Дизайн завод» под открытым небом состоится концерт рок-группы «Три дня дождя». Коллектив обещает исполнить все свои хиты: «Демоны», «Где ты», «Отпускай» и другие.
В августе «Три дня дождя» также выступят в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Олег Майами в МТС Live Лето
Жанр: поп-музыка.
Когда: 17 августа, 20:00.
Где: МТС Live Лето, ул. Лужники, 24.
Билеты: 2500–10 000 рублей.
Многодневный фестиваль концертов под открытым небом МТС Live Лето закроет сезон 17 августа. Последним на отдельной площадке рядом с «Лужниками» выступит поп-артист Олег Майами, известный хитами «Ты ветер, я вода», «Если ты со мной» и «Стирай», записанным совместно с Филиппом Киркоровым. Стоит ли ожидать на концерте специальных гостей, неизвестно, но не исключено, что вместе с Майами выступят его коллеги Лёша Свик и NILETTO, записавшие несколько совместных песен.
В разные даты на площадке также пройдут шоу рэперов Loc-Dog (1 августа) и Кишлака (8 августа), певицы Ирины Круг (2 августа) и южнокорейского гёрлз-бэнда Young Posse (9 августа). Полная афиша и информация об отдельных концертах доступны на сайте фестиваля.
Рок-хиты на фортепиано в Англиканской церкви
Жанр: рок в классической обработке.
Когда: 18 августа, 20:00.
Где: Англиканская церковь святого Андрея, Вознесенский пер., 8/5.
Билеты: 2800–3600 рублей.
Вечер 18 августа жители и гости столицы могут провести на концерте в Англиканской церкви святого Андрея. На сцену выйдет пианист, лауреат международных конкурсов Никита Хабин. Музыкант исполнит известные композиции из репертуара культовых рок-коллективов, таких как Scorpions, Radiohead, Muse и других.
Два концерта финалиста детского «Голоса» Akmal’
Жанр: поп.
Когда: 28 и 29 августа, 20:00.
Где: VK GIPSY, Болотная наб., 3, стр. 2.
Билеты: 2690–11 500 рублей.
В конце августа на сцену VK GIPSY под открытым небом дважды выйдет молодой музыкант Akmal’ — финалист пятого сезона телешоу «Голос: Дети», исполнитель хитов «Из-за тебя», «Вдоль дорог» и множества других. Особенностью площадки, помимо раздвижного купола на крыше, станет вид на Болотную набережную, так что атмосферность концертам обеспечена.
Санкт-Петербург
SALUKI: концерт под открытым небом в рамках Summer Sound x билайн
Жанр: хип-хоп.
Когда: 5 августа, 19:30.
Где: «Двор Гостинки», Невский пр-т, 35.
Билеты: 2300–6000 рублей.
Посетить концерты многодневного летнего фестиваля Summer Sound также можно в Санкт-Петербурге. К примеру, во вторник 5 августа на концертной площадке «Двор Гостинки» на Невском проспекте выступит хип-хоп-артист SALUKI. Он исполнит главные хиты, а также песни из свежих альбомов BEACH ROCK HOTEL и BOLSHIE KURTKI, вышедших в 2024 году.
В разные дни в рамках Summer Sound состоятся концерты инди-группы Zoloto (3 августа), рэпера Хаски (8 августа), поп-артистки Доры (9 августа) и других музыкантов.
Вечера романтического джаза на крыше
Жанр: джаз.
Когда: 1, 17 и 29 августа.
Где: крыша Zarenkov Gallery, ул. Социалистическая, 21.
Билеты: 1600 рублей.
В августе в Zarenkov Gallery трижды пройдёт концертная программа «Летний джаз» на крыше. В программу часового выступления войдут известные джазовые стандарты из репертуара Дюка Эллингтона, Генри Манчини, Гленна Миллера и многих других музыкантов. Их исполнит квартет Baker Street, в который входят два гитариста, басист и саксофонист. В случае, если в день концерта пойдёт дождь, выступление будет перенесено в помещение.
Концерт Владимира Преснякова — младшего на крыше с видом на Финский залив
Жанр: поп, эстрада.
Когда: 28 августа, 20:00.
Где: ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30.
Билеты: 5000–10 000 рублей.
Проводить лето в последний четверг августа можно на концерте Владимира Преснякова, который пройдёт на концертной площадке ROOF PLACE на Кожевенной линии. Для покупки доступны билеты в нескольких категориях, в том числе — с возможностью сделать благотворительное пожертвование и занять место у бара. Из любой точки площадки открывается вид на Финский залив, поэтому уникальные воспоминания обеспечены. Для отдельных зон есть крыша, защищающая гостей концертов от возможных осадков.
В августе в ROOF PLACE также выступят певица INSTASAMKA (5 августа), поп-артисты Дима Билан (12 августа), Алексей Чумаков (17 августа) и Niletto (19 августа), а также группы «Слот» (14 августа), «Сироткин» (31 августа), Dabro (21 августа) и «Моя Мишель» (7 августа).
Сочи
Визит звезды зарубежного R&B: концерт Akon в Сочи
Жанр: R&B.
Когда: 8 августа, 20:00.
Где: ЛДС «Айсберг», Олимпийский парк, Имеретинская низменность, Адлерский район.
Билеты: 5000–60 000 рублей.
Одно из самых ожидаемых музыкальных событий августа — это приезд в Россию американского певца Akon, известного хитами Smack That, Lonely, Right Now и рядом других. Музыкант даст два концерта: сначала выступит в Сочи, а днём позже — в Москве. Большая часть билетов на шоу в столице распродана, но выбрать подходящее место на шоу в Сочи всё ещё возможно.
Помимо Akon, на концерте выступит специальный гость, диджей Леонид Руденко.
MACAN: презентация альбома BRATLAND
Жанр: хип-хоп.
Когда: 15 августа, 20:00.
Где: Red Arena, с. Эстадок, ул. Эстонская, 51.
Билеты: 5000–27 500 рублей.
18 июля рэпер Macan, один из главных хитмейкеров момента, выпустил альбом коллабораций BRATLAND. Спустя месяц после премьеры музыкант посетит Сочи, чтобы презентовать песни с нового релиза и уже полюбившиеся публике хиты Asphalt 8, «Запрещаю забывать» и многие другие.
В августе Macan также выступит на огромных площадках в других городах. 9 августа состоится его концерт на «ВТБ Арене» в Москве, а 16 августа артист посетит «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.
«Это не рэп, а литература»: почему вокруг Макана так много шума
Концерт Сергея Трофимова
Жанр: шансон.
Когда: 20 августа, 20:00.
Где: концертный зал «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.
Билеты: 1800–7000 рублей.
20 августа российский шансонье Сергей Трофимов вновь посетит Сочи после майского концерта в Зимнем театре. В этот раз музыкант выйдет на сцену концертного зала «Фестивальный», чтобы исполнить народные хиты «Город Сочи», «Московскую песню» и новинки репертуара. На следующий день после концерта в Сочи Трофимов посетит Геленджик, чтобы выступить на «Геленджик-арене».
Большое шоу Полины Гагариной
Жанр: поп-музыка.
Когда: 27 августа, 20:00.
Где: концертный зал «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.
Билеты: 4000–20 000 рублей.
В конце августа в Сочи выступит поп-звезда Полина Гагарина, известная хитами «Спектакль окончен» и «Колыбельная». Артистка представит концертную программу «Навсегда», уже сыгранную в Москве, Казани и других крупных городах. По словам Гагариной, подбор композиций в программе олицетворяет её творческую эволюцию. Так что на концерте прозвучат как песни из её раннего творчества, так и совсем свежие хиты.
Екатеринбург
Сольный концерт Егора Крида
Жанр: хип-хоп.
Когда: 15 августа.
Где: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», МТС Live Холл, ЭКСПО-бульвар, 2А.
Билеты: 3500–6000 рублей.
Перед тем как впервые в карьере собрать московские «Лужники», Егор Крид приедет разогреваться в Екатеринбург. Изначально шоу должно было состояться на «Екатеринбург Арене», но впоследствии было перенесено в МТС Live Холл. Программа выступления не раскрывается, но Крид наверняка исполнит свои главные хиты и песни с прошлогоднего альбома «Меньше, чем три».