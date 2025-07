Macan на стадионах, джаз под звёздами: главные концерты августа

Рэпер Макан даст несколько сольных концертов в больших городах, летние площадки под открытым небом проведут серию прощальных шоу, а Сочи и Москву посетит известный зарубежный артист. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах августа в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.

© Соцсети Macan

Москва

«Джаз под звёздами»: необычный концерт в планетарии

Жанр: джаз, блюз.

Когда: 15 и 30 августа, 20:00.

Где: Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.

Билеты: 3800–7800 рублей.

Всех, кто любит музыку так же сильно, как космос, ждут в московском планетарии в целые две пятницы августа — 15-го и 30-го. В течение часа здесь будут выступать Alliance Jazz Band и солистка Театра имени Шаляпина Алиса Кокова. Вместе с певицей коллектив исполнит известные джазовые композиции с космическим звучанием, а оборудование планетария погрузит гостей в атмосферу ночных звёзд и далёких планет.

«Три дня дождя» на сцене Summer Sound x билайн

Жанр: рок.

Когда: 17 августа, 19:30.

Где: Дизайн завод, ул. Большая Новодмитровская, 36.

Билеты: 4800–8000 рублей.

17 августа в рамках многодневного летнего фестиваля Summer Sound в арт-пространстве «Дизайн завод» под открытым небом состоится концерт рок-группы «Три дня дождя». Коллектив обещает исполнить все свои хиты: «Демоны», «Где ты», «Отпускай» и другие.

В августе «Три дня дождя» также выступят в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Олег Майами в МТС Live Лето

© Соцсети Олега Майами

Жанр: поп-музыка.

Когда: 17 августа, 20:00.

Где: МТС Live Лето, ул. Лужники, 24.

Билеты: 2500–10 000 рублей.

Многодневный фестиваль концертов под открытым небом МТС Live Лето закроет сезон 17 августа. Последним на отдельной площадке рядом с «Лужниками» выступит поп-артист Олег Майами, известный хитами «Ты ветер, я вода», «Если ты со мной» и «Стирай», записанным совместно с Филиппом Киркоровым. Стоит ли ожидать на концерте специальных гостей, неизвестно, но не исключено, что вместе с Майами выступят его коллеги Лёша Свик и NILETTO, записавшие несколько совместных песен.

В разные даты на площадке также пройдут шоу рэперов Loc-Dog (1 августа) и Кишлака (8 августа), певицы Ирины Круг (2 августа) и южнокорейского гёрлз-бэнда Young Posse (9 августа). Полная афиша и информация об отдельных концертах доступны на сайте фестиваля.

Рок-хиты на фортепиано в Англиканской церкви

Жанр: рок в классической обработке.

Когда: 18 августа, 20:00.

Где: Англиканская церковь святого Андрея, Вознесенский пер., 8/5.

Билеты: 2800–3600 рублей.

Вечер 18 августа жители и гости столицы могут провести на концерте в Англиканской церкви святого Андрея. На сцену выйдет пианист, лауреат международных конкурсов Никита Хабин. Музыкант исполнит известные композиции из репертуара культовых рок-коллективов, таких как Scorpions, Radiohead, Muse и других.

Два концерта финалиста детского «Голоса» Akmal’

Жанр: поп.

Когда: 28 и 29 августа, 20:00.

Где: VK GIPSY, Болотная наб., 3, стр. 2.

Билеты: 2690–11 500 рублей.

В конце августа на сцену VK GIPSY под открытым небом дважды выйдет молодой музыкант Akmal’ — финалист пятого сезона телешоу «Голос: Дети», исполнитель хитов «Из-за тебя», «Вдоль дорог» и множества других. Особенностью площадки, помимо раздвижного купола на крыше, станет вид на Болотную набережную, так что атмосферность концертам обеспечена.

Санкт-Петербург

SALUKI: концерт под открытым небом в рамках Summer Sound x билайн

© Соцсети SALUKI

Жанр: хип-хоп.

Когда: 5 августа, 19:30.

Где: «Двор Гостинки», Невский пр-т, 35.

Билеты: 2300–6000 рублей.

Посетить концерты многодневного летнего фестиваля Summer Sound также можно в Санкт-Петербурге. К примеру, во вторник 5 августа на концертной площадке «Двор Гостинки» на Невском проспекте выступит хип-хоп-артист SALUKI. Он исполнит главные хиты, а также песни из свежих альбомов BEACH ROCK HOTEL и BOLSHIE KURTKI, вышедших в 2024 году.

В разные дни в рамках Summer Sound состоятся концерты инди-группы Zoloto (3 августа), рэпера Хаски (8 августа), поп-артистки Доры (9 августа) и других музыкантов.

Вечера романтического джаза на крыше

Жанр: джаз.

Когда: 1, 17 и 29 августа.

Где: крыша Zarenkov Gallery, ул. Социалистическая, 21.

Билеты: 1600 рублей.

В августе в Zarenkov Gallery трижды пройдёт концертная программа «Летний джаз» на крыше. В программу часового выступления войдут известные джазовые стандарты из репертуара Дюка Эллингтона, Генри Манчини, Гленна Миллера и многих других музыкантов. Их исполнит квартет Baker Street, в который входят два гитариста, басист и саксофонист. В случае, если в день концерта пойдёт дождь, выступление будет перенесено в помещение.

Концерт Владимира Преснякова — младшего на крыше с видом на Финский залив

Жанр: поп, эстрада.

Когда: 28 августа, 20:00.

Где: ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30.

Билеты: 5000–10 000 рублей.

Проводить лето в последний четверг августа можно на концерте Владимира Преснякова, который пройдёт на концертной площадке ROOF PLACE на Кожевенной линии. Для покупки доступны билеты в нескольких категориях, в том числе — с возможностью сделать благотворительное пожертвование и занять место у бара. Из любой точки площадки открывается вид на Финский залив, поэтому уникальные воспоминания обеспечены. Для отдельных зон есть крыша, защищающая гостей концертов от возможных осадков.

В августе в ROOF PLACE также выступят певица INSTASAMKA (5 августа), поп-артисты Дима Билан (12 августа), Алексей Чумаков (17 августа) и Niletto (19 августа), а также группы «Слот» (14 августа), «Сироткин» (31 августа), Dabro (21 августа) и «Моя Мишель» (7 августа).

Сочи

Визит звезды зарубежного R&B: концерт Akon в Сочи

© IMAGO/André Moreira/globallookpress.com

Жанр: R&B.

Когда: 8 августа, 20:00.

Где: ЛДС «Айсберг», Олимпийский парк, Имеретинская низменность, Адлерский район.

Билеты: 5000–60 000 рублей.

Одно из самых ожидаемых музыкальных событий августа — это приезд в Россию американского певца Akon, известного хитами Smack That, Lonely, Right Now и рядом других. Музыкант даст два концерта: сначала выступит в Сочи, а днём позже — в Москве. Большая часть билетов на шоу в столице распродана, но выбрать подходящее место на шоу в Сочи всё ещё возможно.

Помимо Akon, на концерте выступит специальный гость, диджей Леонид Руденко.

MACAN: презентация альбома BRATLAND

Жанр: хип-хоп.

Когда: 15 августа, 20:00.

Где: Red Arena, с. Эстадок, ул. Эстонская, 51.

Билеты: 5000–27 500 рублей.

18 июля рэпер Macan, один из главных хитмейкеров момента, выпустил альбом коллабораций BRATLAND. Спустя месяц после премьеры музыкант посетит Сочи, чтобы презентовать песни с нового релиза и уже полюбившиеся публике хиты Asphalt 8, «Запрещаю забывать» и многие другие.

В августе Macan также выступит на огромных площадках в других городах. 9 августа состоится его концерт на «ВТБ Арене» в Москве, а 16 августа артист посетит «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

Концерт Сергея Трофимова

© Соцсети Сергея Трофимова

Жанр: шансон.

Когда: 20 августа, 20:00.

Где: концертный зал «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 1800–7000 рублей.

20 августа российский шансонье Сергей Трофимов вновь посетит Сочи после майского концерта в Зимнем театре. В этот раз музыкант выйдет на сцену концертного зала «Фестивальный», чтобы исполнить народные хиты «Город Сочи», «Московскую песню» и новинки репертуара. На следующий день после концерта в Сочи Трофимов посетит Геленджик, чтобы выступить на «Геленджик-арене».

Большое шоу Полины Гагариной

Жанр: поп-музыка.

Когда: 27 августа, 20:00.

Где: концертный зал «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 4000–20 000 рублей.

В конце августа в Сочи выступит поп-звезда Полина Гагарина, известная хитами «Спектакль окончен» и «Колыбельная». Артистка представит концертную программу «Навсегда», уже сыгранную в Москве, Казани и других крупных городах. По словам Гагариной, подбор композиций в программе олицетворяет её творческую эволюцию. Так что на концерте прозвучат как песни из её раннего творчества, так и совсем свежие хиты.

Екатеринбург

Сольный концерт Егора Крида

Жанр: хип-хоп.

Когда: 15 августа.

Где: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», МТС Live Холл, ЭКСПО-бульвар, 2А.

Билеты: 3500–6000 рублей.

Перед тем как впервые в карьере собрать московские «Лужники», Егор Крид приедет разогреваться в Екатеринбург. Изначально шоу должно было состояться на «Екатеринбург Арене», но впоследствии было перенесено в МТС Live Холл. Программа выступления не раскрывается, но Крид наверняка исполнит свои главные хиты и песни с прошлогоднего альбома «Меньше, чем три».