Носок Майкла Джексона продали на аукционе за полмиллиона рублей

Носок певца Майкла Джексона, в котором он давал концерт во Франции в 1997 году, ушёл с молотка за 6200 евро. В переводе в рубли эта сумма составляет 575 тысяч.

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Аксессуар поп-короля был продан на аукционе в Ниме 30 июля, сообщает телеканал BFMTV.

Майкл Джексон выступал в этом носке в турне HIStory World Tour. Предмет одежды был найден работником сцены на стадионе «Шарль Эрманн» в Ницце. Именно там состоялся концерт певца 27 июня 1997 года. Поклонники запомнили носки звезды, так как они были украшены кристаллами. Их великолепие можно было хорошо разглядеть, когда Джексон демонстрировал знаменитую лунную походку во время композиций Billie Jean и Beat it.

Судьба второго носка остаётся неизвестной.

Уцелевший носок нашёл своего счастливого обладателя не с первый попытки. Изначально лот выставлялся 21 июля, но тогда претендентов на трофей не нашлось. Аукционный дом списал неудачу на недостаточную рекламу. В последующие дни они действительно получили сообщения от заинтересованных коллекционеров.

В 2024 году шляпа Джексона ушла с молотка более чем за 77 тысяч евро на аукционе в Париже, так что носок достался его покупателю ещё сравнительно дешёво.

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