Миллиардер выкупил дебютный альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Николай Долгин

Челябинский миллиардер, блогер и певец Игорь Рыбаков приобрёл права на дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей, чтобы удалить его со всех музыкальных площадок.

Миллиардер выкупил дебютный альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок
© Соцсети Гуфа, Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 4.0, Рамблер

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл "Город дорог", который романтизировал подобный образ жизни», — поделился своей мотивацией Рыбаков в своём Telegram-канале. Взяться за ум ему помогли семья и друзья.

Бизнесмен хочет, чтобы молодые люди не повторяли его ошибок, и назвал свой поступок подарком всем «русскодумающим» людям.

О покупке прав на альбом «Город дорог» сообщалось 23 июля.

Права на дебютный альбом Гуфа продадут за 95 миллионов рублей