Миллиардер выкупил дебютный альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Челябинский миллиардер, блогер и певец Игорь Рыбаков приобрёл права на дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей, чтобы удалить его со всех музыкальных площадок.

© Соцсети Гуфа, Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 4.0, Рамблер

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл "Город дорог", который романтизировал подобный образ жизни», — поделился своей мотивацией Рыбаков в своём Telegram-канале. Взяться за ум ему помогли семья и друзья.

Бизнесмен хочет, чтобы молодые люди не повторяли его ошибок, и назвал свой поступок подарком всем «русскодумающим» людям.

О покупке прав на альбом «Город дорог» сообщалось 23 июля.

Права на дебютный альбом Гуфа продадут за 95 миллионов рублей