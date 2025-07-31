Сделка по продаже альбома Гуфа за 95 млн рублей под угрозой срыва

Продюсер Антон Пронин, которому принадлежат права на альбом Гуфа «Город дорог», против удаления релиза со стримингов, как это хочет сделать потенциальный покупатель, миллиардер Игорь Рыбаков. Пока что достигнуто лишь предварительное соглашение по продаже альбома, а финальные документы ещё не подписаны, поэтому сделка может не состояться.

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Рыбаков заявил, что в молодости совершал много ошибок, слушая этот альбом, поэтому он хочет уберечь молодёжь от подобной участи и убрать «Город дорог» с музыкальных платформ.

Продюсер Антон Пронин признал, что не был готов к тому, что Рыбаков захочет удалить альбом. «При всей смысловой неоднозначности альбом “Город дорог” точно является легендарным и значимым, а ещё не нарушает российское законодательство. Я уважаю творчество артистов и считаю, что эта история недопустимая, каких бы денег ты ни заплатил», — сказал он в разговоре с «ИМИ Журналом».

Пронин отметил, что финальный договор не подписан, так как «не согласован пункт по поводу передачи прав третьих лиц, которые были переданы до переговоров». Продюсер настаивает, чтобы альбом остался на площадках, иначе он угрожает выйти из сделки, так как денег ещё не получил.

Миллиардер выкупил дебютный альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок