Чем заняться на Пикнике Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге

9 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге состоится музыкальный фестиваль Пикник Афиши x Сбер. Гостей мероприятия ждут выступления известных артистов, большой фудкорт и десятки представителей локальных брендов. «Рамблер» рассказывает, на что стоит обратить особое внимание при посещении фестиваля.

© picnic.afisha.ru

История фестиваля: что такое Пикник Афиши

Пикник Афиши х Сбер — это музыкальный фестиваль, основной площадкой которого считается Москва. Впервые мероприятие состоялось в 2004 году и проходило ежегодно до 2019 года.

В 2024-м фестиваль вернулся после 5-летнего перерыва и прошёл в двух городах: в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице мероприятие развернулось на территории Елагина острова. В 2025-м Пикник Афиши x Сбер вернётся в ту же локацию. По словам ивент-директора компании «Афиша» Якова Трахмана, площадка сочетает в себе два основных качества, заложенных «в ДНК фестиваля».

Мы искали место, где музыка и природа могут сосуществовать органично. Елагин остров даёт нам именно это: широкое пространство, тень деревьев, вода совсем рядом и ощущение, что город будто выключается, хотя ты всё ещё в его сердце. Это позволяет Пикнику Афиши x Сбер в Петербурге быть не просто серией концертов, а насыщенным летним днём, в котором хочется остаться подольше, а потом питаться этими эмоциями весь год.

Подробнее об истории фестиваля читайте в тексте «Чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер в Москве: подробный путеводитель».

Чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер в Москве: подробный путеводитель

Кто выступит на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

© Соцсети Markul

В 2025 году на фестивале пройдут концерты представителей разных жанров. К примеру, гостей ждут выступления рэперов Markul, MNOGOZNAAL и ATL, инди-группы «Сироткин» и артиста тима ищет свет, поп-коллектива «Моя Мишель», электронного дуэта CREAM SODA и многих других. Как отметил Яков Трахман в беседе с «Рамблером», организаторы осознанно стремятся устроить уникальный фестиваль, который не будет «простой копией московского».

В этом году у нас сильный лайнап — Markul, ATL, «Танцы Минус» — те артисты, которых не было в Москве. В Петербурге также пройдут выступления, которые запомнились в «Коломенском», — это сценическое воссоединение DOPECLVB, «Сироткин» с лучшими хитами, Mnogoznaal, который не выступал с концертами в столицах много лет. Но главное — это настроение и вайб. Питерский «Пикник» получается чуть более камерный, созерцательный, но от этого не менее мощный.

Организатор посоветовал гостям фестиваля обратить особое внимание на первый за три года концерт Markul, выступление Mnogoznaal с группой KASHA и рейв-шоу ATL. Яков Трахман отметил, что артисты представляют «три принципиально разных взгляда на рэп», но одинаково влияют на современную культуру.

Также организаторы отметили, что петербургский состав шоукейса «Заря» будет отличаться от московского. Здесь выступят многообещающие молодые артисты, в которых редакция «Афиши» видит звёзд завтрашнего дня. По словам Якова Трахмана, сцена в Санкт-Петербурге будет звучать более дерзко, чем в «Коломенском». Здесь выступят группы Uncle Pecos, певица Sky Rae, хип-хоп-артист SENSEE и другие молодые музыканты.

Расписание выступлений и распределение артистов по сценам будут объявлены ближе к датам проведения фестиваля.

Развлекательная программа Пикника Афиши х Сбер в 2025 году

В перерывах между выступлениями артистов гости Пикника Афиши х Сбер смогут принять участие в мастер-классах и тренировках, а также навести марафет на одной из бьюти-станций. К примеру, сеть мужских парикмахерских CHOP x CHOP готова быстро стричь посетителей машинкой, а профессиональные визажисты студии ARIVA MAKEUP помогут гостям сделать «фестивальный макияж».

Поклонников спорта будут ждать у сети фитнес-студий Rock The Cycle: здесь пройдут тренировки по фитбоксингу, гребле и езде на велосипеде. На фестивале можно сыграть в бадминтон, пинг-понг, посетить сеанс йоги и даже постоять на гвоздях.

Утомившись на физических активностях, загляните в студию массажа «Пара рук». Здесь профессионалы будут выделять по 10 минут на каждого, кто захочет проработать одну из четырёх зон тела: шейно-воротниковой, лица, рук или икр.

За некоторыми активностями можно понаблюдать издалека. К примеру, «Граффити Азбука x VCW» устроят полноценные соревнования между профессиональными художниками. Победителя определят зрители.

Среди интересных мастер-классов, открытых для каждого, — нанесение татуировок на бананы, создание аромадиффузоров, упаковка книг, создание браслетов желаний, обмен книгами и розыгрыши. Полная программа и список компаний-участников доступны на официальном сайте фестиваля.

Фудкорт: чем кормят на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

© Соцсети Skuratov Coffee

На территорию фестиваля можно пронести только простую, нескоропортящуюся еду, например яблоки, орешки или шоколадки. Поэтому взять с собой сытный обед не получится. Но перекусить или как следует подкрепиться можно на фудкорте, обустроенном гастропространством Backyard Space.

Здесь будут представлены больше 30 заведений общественного питания. Кормят всем: от пышек до итальянских паст быстрого приготовления. Десерты и выпечка ждут гостей в кондитерской «Ванлав» или пекарне «Слой». Выпить кофе можно сразу в нескольких точках: в BOLSHECOFFEE, «Смене», LEBO COFFEE, SKURATOV COFFEE, «Сварщице Екатерине» и других местах.

Также здесь будут представлены заведения с национальным колоритом. Например, в LAVINA можно попробовать блюда швейцарской кухни, в TRUFFLE REPUBLIC — итальянские деликатесы с трюфелем, а в Bо Famous Vietnamese Cafe — вьетнамскую уличную еду. В «Мурманчанах» подают беляши с камчатским крабом, а в OSSU Eatery — лапшу, приготовленную в традициях Гонконга. В некоторых заведениях, например в лавке стритфуда TECHNODÖNER, даже запланирована своя развлекательная программа.

На фудкорте также можно будет попробовать «брутальные хот-доги» от UNDERDOG, горячую молочную кукурузу CornHub, крафтовое мороженое Alcreme, суши и рамен IKIGAI и многое другое.

Маркет: что купить на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

Найти оригинальные сувениры или обновить гардероб можно на маркете Пикника Афиши x Сбер. Здесь представлены больше 40 локальных брендов одежды, украшений ручной работы, косметики, аксессуаров, свечей, парфюма и не только.

К примеру, здесь будет стойка петербургского ателье Same Studio, продающего изделия из премиальных материалов в винтажном стиле. Магазин «Все свои» представит несколько коллекций отечественных брендов. Surfer Raincoats предложит гостям разные предметы непромокаемой одежды. Подобрать для себя новую сумку можно сразу у нескольких мастеров, например у марки вязаных вещей Sunshine Failure, семейной мастерской M28 или «этичного бренда» IYULSTORE.

Серьги, браслеты, подвески и ожерелья ищите в Moon River Jewelry, Something Special, Karmashek Shop, Miracle Bauble и у других брендов. Большая часть представленных товаров создана с использованием натуральных материалов — серебра, жемчуга и природных минералов.

Также на территории маркета можно подобрать для себя парфюм от LOVESMORE, приобрести «шоколад со смыслом» MANTRA FOODS, купить «трогательную книгу для мечтателей» от издательства «Гудвин», найти аромат для дома в BANKA HOME и не только.

Занятия для детей на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

© bricklabs.ru

Организаторы Пикника Афиши x Сбер подготовили для юных гостей фестиваля отдельную программу. Например, посетив зону СберKids, вы сможете арендовать шумоподавляющие наушники и получите приветственный набор «самых необходимых вещей».

Особый интерес у детей вызовут тематические мастер-классы. К примеру, бренд Brick Labs поможет гостям собрать конструкторы с персонажами русских сказок и мультфильмов. Гости зоны «Вопреки да поперёки» смогут принять участие в создании арт-объекта, нарисованного с использованием самых разных инструментов «от рогоза до бумажных пакетов». Чтобы порисовать, также стоит посетить зону клуба «У-чу», гости которого будут создавать картины на заданные темы.

Педагоги детской театральной студии «Кактус» проведут несколько мастер-классов по актёрскому мастерству и сценической речи. Проект «Дети на кухне» научит маленьких гостей готовить панини, шоколадные вафли и ролл-маки с огурцом.

Для родителей будут отдельные зоны отдыха. К примеру, любой желающий сможет отдохнуть в лаунж-зоне бренда лимонадов LAPOCHKA. Парикмахерский бренд GIRLIE будет рад помочь мамам обновить образ, пока дети резвятся на мастер-классах.

Важная информация о фестивале