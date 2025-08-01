Группа t.A.T.u. анонсировала новую музыку и мировой тур

Группа «Тату» анонсировала в своих англоязычных соцсетях мировой тур и новые композиции. Их сообщение репостнул популярный британский музыкант Стинг. В 2005 году он записал партию бас-гитары для песни Friend or Foe, которая вошла в международную версию альбома «Тату» Dangerous and Moving.

© Соцсети группы t.A.T.u.

«Новые песни и концерты по всему миру грядут. Вы готовы к нашему возвращению?» — говорится в сообщении «Тату».

Одна из солисток группы Юлия Волкова объявила о воссоединении «Тату» в своих соцсетях 2 июля. 17 июля коллектив дал концерт в Ялте.

Ранее «Рамблер» узнал у экспертов, смогут ли «Тату» повторить прежний успех.

«Ностальгичный флирт»: вернутся ли «Тату» на самом деле