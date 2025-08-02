Арест голышом и ручная коза: удивительная правда о Джигане

2 августа российский рэпер украинского происхождения Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, отмечает юбилей — 40 лет. В честь дня его рождения «Рамблер» собрал самые удивительные факты из его биографии и теперь рассказывает, зачем рэпер обвинил Снуп Догга в убийстве Тупака и с кем из рок-музыкантов он хотел бы посотрудничать.

© Соцсети Джигана

Джиган начал путь в музыку с диджеинга

Денис Устименко-Вайнштейн родился и рос в Одессе. Как сам артист рассказывал во множестве интервью, его мама работала в салоне красоты, а отец служил моряком дальнего плавания. Он мог покинуть семью на полгода и потому почти не участвовал в воспитании сына, но всегда привозил ему подарки из-за рубежа. Наибольший интерес у юного Джигана вызывали кассеты с хип-хоп-музыкой. По мере взросления артист также увлёкся коллекционированием дисков и пластинок.

К подростковому возрасту будущий рэпер накопил достаточно музыкальных носителей, чтобы устраивать полноценные вечеринки. Как Джиган вспоминал в интервью изданию «Подмосковье сегодня» в 2016-м, он был одним из первых организаторов подобных тусовок в Одессе. На одной из таких вечеринок его заметил диджей Олег Таганцев, который познакомил Джигана с Тимати. Исполнитель хита «Не сходи с ума» предложил новому знакомому контракт с лейблом Black Star. Так началась карьера Джигана.

Джиган стал лысым по собственной воле

В отличие от многих мужчин, Джиган совсем не стесняется лысины. Даже наоборот: рэпер самостоятельно принял решение сделать её неотъемлемой частью своего стиля. Как артист отмечал в разных интервью, побрить голову он впервые захотел в 16 лет. После этого Джиган даже не предпринимал попытки отрастить волосы. Это не останавливает артиста от юмористических фотографий, на которых он время от времени предстаёт с париками, что неизменно вызывает восторг его подписчиков.

Важную роль в жизни Джигана играет спорт

© Соцсети Джигана

Автор хита «Надо подкачаться» никогда не скрывал своего пристрастия к спорту. Физические упражнения были его основным увлечением в подростковые годы и превратились в здоровый образ жизни во взрослом возрасте. Например, так артист рассказывал о своей спортивной карьере в интервью газете «Подмосковье Сегодня» в 2016 году:

С 11 лет я начал активно тренироваться, занимаясь кикбоксингом, тайским и европейским боксом. В 21 год стал чемпионом Украины и мастером спорта по кикбоксингу. В апреле прошлого года я выиграл серебряную медаль на Кубке Яшанькина по бодибилдингу. Это огромный труд, и очень приятно было соревноваться с именитыми спортсменами. Я уступил только чемпиону мира и Европы, серебряному призеру Олимпийских игр в Пекине по тяжёлой атлетике Дмитрию Клокову.

Сегодня Джиган — уже не такой активный спортсмен, но всё равно поддерживает себя в форме. В 2020 году рэпер даже согласился на бой с боксёром с Александром Емельяненко — его предложил сам спортсмен. Матч так и не состоялся. В 2024-м Джиган мог сойтись на ринге с американским боксёром Роем Джонсом, но всё закончилось лишь общей тренировкой.

Джиган хвастался схваткой с двухметровой медузой

Джиган и его семья — частые гости заграничных курортов. Их отдых нередко сопровождается шутками и мемами, которые становятся неотъемлемой частью образа артиста. Зимой 2023 года Джиган отдыхал в Дубае. Когда он купался в море, на него напала «двухметровая фиолетовая медуза». А потом и краб, которым он пытался отбиться от медузы. После этого инцидента рэпер попал в больницу. Об этой истории он рассказал в своих социальных сетях.

Впоследствии Джиган всё-таки признался, что выдумал эту историю. В интервью Басте в шоу «Вопрос ребром», вышедшем в том же году, рэпер отметил, что в той поездке у него прихватило спину, его продуло кондиционером.

Джиган набил на груди год своего рождения, но всё равно его забыл

Одни из самых ярких деталей в образе Джигана — это десятки татуировок, украшающих его спину, руки и туловище. К примеру, на животе рэпера изображены большие цифры 1985 — это год его рождения. Впоследствии Джиган добавил к этой татуировке надпись Born To Win, которую можно перевести как «Рождён побеждать». Существование этой татуировки не помешало Джигану поделиться в соцсетях историей о том, как он забыл год своего рождения и открыл интернет-поиск, чтобы его вспомнить.

На спине Джигана изображена большая пирамида, над которой расположен символ «всевидящего ока» — это треугольник, в центре которого открыт человеческий глаз. Пирамиду поддерживают две руки, а в её центре набита большая буква G. На груди Джигана можно увидеть портрет неизвестного иудейского пророка и кисть, сжимающую микрофон. Над обеими татуировками расположена шестиугольная звезда, символизирующая принадлежность Джигана к еврейскому народу. В разных местах тела рэпера можно увидеть фразы «Бог всегда со мной» на иврите и «Семья в первую очередь» на английском, Звезду Давида, дату рождения его сына, подкову, питбуля на ринге.

Точного количества своих татуировок на теле артист не раскрывал.

Джиган и его супруга дважды отпраздновали свою свадьбу

© Соцсети Джигана

Жену Джигана зовут Оксана Самойлова. Она — модель, блогер, предпринимательница и мать четырёх детей рэпера. Супруги познакомились в 2009 году в ночном клубе. Оба тогда не были знаменитыми. В 2011-м родилась их первая дочь Ариела, а в 2012-м пара приняла решение вступить в брак. Значительно позже Самойлова рассказала подписчикам, что они вообще не собирались жениться, но не смогли упустить красивую дату для регистрации отношений. Их скромное бракосочетание состоялось 12 декабря 2012 года.

Спустя десять лет возлюбленные отпраздновали годовщину, проведя свадьбу повторно. Во второй раз Джиган и Самойлова не поскупились на торжество. Для праздника был изготовлен трёхметровый торт, невеста предстала перед гостями в четырёх платьях, ведущими стали авторы шоу «Импровизация», а гостями — рэперы Тимати, продюсер Яна Рудковская и другие знаменитости. Трансляция торжества в соцсетях собрала у экранов больше семи миллионов зрителей.

Сегодня супруги воспитывают трёх дочерей и одного сына. Ариела, Лея и Майя носят фамилию матери, так как Оксана Самойлова не стала брать фамилию мужа после замужества. Но рэпер настоял на том, чтобы его сын Давид носил фамилию отца и стал Устименко-Вайнштейном.

Джиган признавался, что хочет попробовать себя в рок-музыке

Джиган давно зарекомендовал себя как харизматичный и продуктивный артист, способный писать как брутальный мужской рэп, так и лиричный хип-хоп о любви. Несмотря на длинный послужной список коллабораций, музыкант пока не работал в рок-стилистике, но признавался, что хотел поэкспериментировать с этим жанром. В 2024 году Джиган заявил «Национальной службе новостей», что хотел бы выпустить что-то «примерно как у Limp Bizkit». На вопрос, кто мог бы помочь артисту создать такой звук, рэпер назвал имя лидера рок-группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Дальнейшего развития история о рок-мечте Джигана пока не получила.

Джиган и его семья содержат «Ноев ковчег»

Джиган и его семья — большие поклонники необычных питомцев. В интервью журналу «Окей» в ноябре 2024-го супруги описали свой дом как «Ноев ковчег», так как в их доме живут куры, кролики, две собаки и агамы — подвид ящериц. В том же году семья участвовала в реалити-шоу «Большое переселение», в рамках которого обменялась домами с деревенской семьёй Морозовых. Жизнь в сельской местности так поразила Оксану Самойлову, что она задумалась над тем, чтобы завести козу. Джиган исполнил желание супруги и привёз домой камерунскую мини-козу. Новую питомицу назвали Мими.

Чтобы разместить всю свою живность, Джиган и Самойлова решили обустроить полноценную ферму. Она расположится на территории заброшенного пансионата: его супруги выкупили за 45 миллионов рублей. По словам Самойловой, после большого ремонта она планирует завести там енотов, оленей, коров и даже альпак.

Однажды Джиган ввязался в драку с полицией голышом

© Соцсети Джигана

В 2020 году артист своими руками создал ещё одну легенду о самом себе. Для начала Джиган выложил в соцсети фотографию, на которой был изображён со спины без одежды. Рядом с рэпером шли два мужчины в смокингах, а впереди — человек с, предположительно, вещами Джигана. Подпись под провокационным снимком гласила La Familia, то есть «семья». Никаких объяснений в тот момент рэпер не предоставил.

Историю происхождения снимка Джиган раскрыл позже в одном из выпусков YouTube-шоу «Что было дальше». Рэпер признался, что на вечеринке в Майами ему стало плохо и он отправился в туалет. Джиган хотел «принять душ» и разделся. Пока он ожидал, что пойдёт душ, в помещение вошла охрана и спросила, почему артист стоит голышом. Джиган соврал, что знает, кто виновен в убийстве рэпера Тупака, и обвинил в преступлении хип-хоп-артиста Snoop Dogg. После этого охранники решили его арестовать, но Джиган возражал, и завязалась драка. Правосудие победило, поэтому Джигана повели под стражу обнажённым. Когда рэпер пришёл в себя, его отпустили.

Джиган стал автором своего интеллектуального шоу

Весной 2025 года Джиган решил испытать себя в новом амплуа. Вместе с комиком Валерием Равдиным артист запустил YouTube-шоу «Джиганина». Это интеллектуальная викторина, выходившая каждый вторник с 13 мая по 8 июля. Главным призом для участника, который сумел правильно ответить на все вопросы, была хрустальная статуэтка козы.

За девять выпусков участие в шоу приняли рэперы Егор Крид, Big Russian Boss, Navai, стендап-комики Виктория Складчикова, Денис Дорохов, Надежда Джабраилова и многие другие. Среди гостей оказались даже дизайнер Артемий Лебедев и супруга Джигана, модель Оксана Самойлова.

Почему прекратился выход новых серий, пока неизвестно. Официальных анонсов закрытия «Джиганины» пока также не было.

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