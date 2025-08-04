Классика в горах и электроника в парках: главные фестивали августа

В августе в разных точках России будут исполнять классическую музыку, танцевать на рейв-вечеринках, слушать рок и читать хип-хоп. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных фестивалях последнего летнего месяца.

© Соцсети фестиваля Signal

Фестиваль «Лётчик» в Ярославской области

Жанр: рок, инди, советская музыка.

Когда: 7–10 августа.

Где: пос. Ивановское, Ярославская обл., загородный отель «Джао Да!Ча».

Кто выступает: «Комната культуры», «Комбинация», «Бахыт-Компот», «Кирпичи», «Заточка», «План Ломоносова», «Цветы», Jane Air, «Скворцы Степанова» и другие.

Стоимость билетов: 5000–16 000 рублей.

С 7 по 10 августа в черте города Переславль-Залесский в Ярославской области состоится четырёхдневный музыкальный фестиваль «Лётчик». Его организатор — московский музыкальный клуб «Китайский лётчик Джао Да». Сам фестиваль приурочен ко дню рождения клуба и проходит уже больше 20 лет.

В 2025 году концертная программа «Лётчика» пройдёт на двух сценах сразу. Среди выступающих артистов — поп-рок-группа «Комната культуры» Жени Трофимова, панк-коллективы «План Ломоносова», Jane Air, «Заточка», «Скворцы Степанова» и другие артисты. Поклонников тяжёлой музыки порадуют выступления команд DIGIMORTAL и 5diez, а фанаты советской эстрады смогут вспомнить молодость на шоу «Цветов» Стаса Намина и «Комбинации».

Ещё гости фестиваля смогут развлечься на «древнерусских аттракционах», посетить контактный зоопарк, поиграть с хаски, проехаться на лошадях, попариться в передвижной бане, подняться в небо на воздушных шарах или прогуляться по Плещееву озеру на яхтах, катамаранах, лодках, сапах и другом оборудовании. Здесь также пройдёт историческая реконструкция Древней Руси, которая продемонстрирует давние быт, ремёсла и традиции.

Если заехать на территорию «Лётчика» с 12:00 7 августа и до 2:00 ночи, то можно бесплатно получить билет на фестиваль в следующем году. Заехавшие до 16:00 также станут обладателями подарочных парковочных мест в 2026-м.

Билеты продаются как на один день, так и на все четыре дня фестиваля. Палаточные и парковочные места продаются на все дни сразу. В палаточном лагере будут доступны бесплатный кипяток, туалеты и душевые с горячей водой. Также на территории «Лётчика» будет работать фудкорт с шашлыком, бургерами, сладкой ватой, вегетарианской едой и другими деликатесами.

Фестиваль позиционируется как семейный, покупать билет на детей до 11 лет включительно не нужно. Но таких гостей придётся заранее зарегистрировать через специальную форму, доступную на официальном сайте. Для детей будет организована отдельная зона с мастер-классами, лекциями и творческими активностями. При необходимости родители смогут оставить ребёнка под присмотром профессионального педагога.

Пикник Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге

© Соцсети Пикника Афиши x Сбер

Жанр: поп, рэп, инди.

Когда: 9 августа.

Где: Санкт-Петербург, Елагин остров.

Кто выступает: «Танцы Минус», «Сироткин», Markul, «Базар», тима ищет свет, «ЛАУД» и другие.

Стоимость билетов: 1000–12 000 рублей.

В субботу 9 августа на территории Елагина острова в Санкт-Петербурге во второй раз пройдёт Пикник Афиши х Сбер. Запланирована обширная музыкальная программа с выступлениями рок-группы «Танцы Минус», инди-коллектива «Сироткин», рэпера Markul и многих других артистов. Помимо этого, гости Пикника Афиши х Сбер смогут принять участие в творческих мастер-классах, прикупить уникальные сувениры ручной работы и подкрепиться на огромном фудкорте.

О том, каким в 2025 году будет фестиваль в Санкт-Петербурге, читайте в отдельном тексте.

Чем заняться на Пикнике «Афиши х Сбер» в Санкт-Петербурге: подробный путеводитель

Фестиваль электронной музыки Signal в Никола-Ленивце

© Соцсети фестиваля Signal

Жанр: электроника.

Когда: 14–18 августа.

Где: Никола-Ленивец, Калужская обл.

Кто выступает: Raumtester, Lipelis, Errortica, DJ Slon, Lampasova, Cancelled, DJ Stonik1917, Abelle, Murcof и другие. В общей сложности — более 300 артистов на 9 сценах.

Стоимость билетов: 13 400–50 000 рублей.

С 14 по 18 августа на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области состоится фестиваль электронной музыки Signal. В списке выступающих — больше 300 артистов, которые выступят на 9 разных сценах.

Концепция фестиваля включает в себя не только музыкальную программу, но и десятки архитектурных и художественных инсталляций. На территории Signal будет возможно увидеть «постироничный» символ посетителей рейвов в виде шестиметровых надувных фигур, световую инсталляцию о «погружении в бессознательное» и многое другое.

Гости фестиваля могут переночевать в палаточном лагере. Семьям с детьми будет предоставлена отдельная территория. Также на Signal будут обустроены отдельные площадки для игры в дартс, дженгу, крокет, бадминтон, фрисби и настолки. Всё необходимое оборудование можно арендовать тут же.

Для покупки доступны билеты только на все четыре дня фестиваля. Компании из четырёх человек могут купить групповой билет: этот вариант выгоднее на несколько тысяч. VIP-билет даёт возможность посещать бэкстейдж и перемещаться по территории фестиваля на бесплатном шаттле. Места под палатку, машину и даже автодома приобретаются отдельно. Каждый, кто прошёл на территорию Signal, получает специальный браслет: он даёт право неограниченно покидать фестиваль и возвращаться.

«Роза Хутор. Классика»: фестиваль классики в горах

© Соцсети фестиваля «Роза Хутор. Классика»

Жанр: классическая музыка, опера, балет.

Когда: 16–24 августа.

Где: Сочи, Краснодарский край, Адлерский район, с. Эсто-Cадок, горнолыжный курорт «Роза Хутор», ул. Олимпийская, 35.

Кто выступает: пианист Дмитрий Шишкин, оркестр Сочинской камерной филармонии, ансамбль танцев народов Кавказа «Сиони» и многие другие.

Стоимость билетов: 5000–15 000 рублей.

На целую неделю с 16 по 24 августа горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Краснодарском крае станет большим концертным залом под открытым небом. В программе фестиваля — выступления оркестров, хореографов и самостоятельных исполнителей. В 2025 году организаторы решили уделить особое внимание творческому наследию П.И. Чайковского: в этом году отмечается 125 лет со дня рождения композитора.

Концерты будут проходить сразу в двух местах: на сцене историко-культурного парка «Лайзо» и на площади Роза. На первой локации дважды пройдёт оперная постановка «Пиковая дама» на музыку Чайковского. Билеты на них приобретаются отдельно. Посетить концерты, запланированные на площади Роза, может любой желающий. К примеру, 21 августа здесь выступят победители международного конкурса молодых оперных исполнителей. 19 августа на площади пройдёт премьера семейного мюзикла по мотивам «Волшебника Изумрудного города».

Все мероприятия начинаются вечером: в 18:30, 19:00 или 20:00. Подробная программа фестиваля доступна на его официальном сайте.

Random Fest: день русскоязычного хип-хопа в Москве

© Соцсети фестиваля Random Fest

Жанр: хип-хоп.

Когда: 16 августа, 16:00.

Где: ул. Лужники, 24, МТС Live Лето.

Кто выступает: OG Buda, MAYOT, Baby Cute, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna.

Стоимость билетов: 3900–7000 рублей.

16 августа на открытой площадке МТС Live Лето под открытым небом выступят сразу шесть молодых рэп-артистов. Каждый из них — участник фестиваля Random Fest, уже прошедшего в Ростове и Краснодаре. Шоу в Москве станет финальным перед уходом фестиваля на перерыв до следующего года.

В продаже доступны две категории билетов: они дают право пройти в фан-зону рядом со сценой или на отдельно огороженный танцпол. Для держателей билетов первой категории организуют отдельный вход, который поможет гостям фестиваля пройти без очередей и длительного ожидания.

На Random Fest действует ограничение: чтобы попасть на его территорию, нужно быть старше 16 лет. Гости младше могут пройти лишь в сопровождении взрослого.

«Рок над Амуром» в Хабаровске

© Соцсети фестиваля «Рок над Амуром»

Жанр: рок.

Когда: 23 августа.

Где: Хабаровск, парковка арены «Ерофей», ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83.

Кто выступает: Вадим Самойлов и «Агата Кристи», «7Б», The Starkillers, TattooIN, BARLAMA и другие.

Стоимость билетов: вход на мероприятие бесплатный.

23 августа любой желающий сможет бесплатно стать гостем пятого фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске. В этом году здесь выступят группа «Агата Кристи» под предводительством Вадима Самойлова, а также коллективы «7Б» и The Starkillers.

Особенностью «Рока над Амуром» всегда был конкурс для молодых рок-групп. Любой желающий мог подать заявку и получить шанс выступить на главной сцене фестиваля наравне с титанами российской рок-сцены. В прошлые годы благодаря этой возможности о себе смогли заявить коллективы TattoIN, «Двадцать», «Озоновый слой», BARLAMA и ряд других. Некоторые из них выступят на фестивале и в этом году.

«Фестик» в ДК «Кристалл»

Жанр: поп, электроника.

Когда: 23-24 августа.

Где: Москва, ДК «Кристалл», Самокатная, 4, стр. 11.

Кто выступает: Татьяна Буланова, Второй Ка, Mirèle, DJ Stonik1917, Казускома, Biicla, «большие секретные гости» и многие другие.

Стоимость билетов: 1500-7000 рублей.

В предпоследние выходные августа на территории ДК «Кристалл» в третий раз пройдёт большой двухдневный «Фестик». Его организует московский «Диско Клуб» — музыкальный проект, существующий с 2020 года.

Среди больших имён в списке выступающих — эстрадная артистка Татьяна Буланова, поп-певица Mirèle, электронные музыканты DJ Stonik1917, Biicla и многие другие. Есть также секретные гости, имена которых станут известны прямо на фестивале. В предыдущие годы «сюрпризами» «Фестика» становились поп-певицы Лолита и Ольга Бузова, рэпер Friendly Thug 52 и электронная группа Cream Soda.

Мероприятие пройдёт в открытом пространстве, на территории которого будут гармонично сосуществовать рок, электроника и поп-музыка. Билеты продаются как по отдельности, так и сразу на два дня фестиваля.

«Легенда русского рока» в ДК Горбунова

© Соцсети фестиваля «Легенда русского рока»

Жанр: русский рок.

Когда: 30–31 августа.

Где: Москва, ДК Горбунова, ул. Новозаводская, 27.

Кто выступает: «Алиса», «Кипелов», «Крематорий», «Пилот», «Северный флот», «Операция Пластилин», Бранимир, F.P.G., «Бахыт-Компот», «Эпидемия», Вадим Самойлов и «Агата Кристи» и другие.

Стоимость билетов: 3000–18 000 рублей.

В конце августа на территории московского ДК Горбунова в третий раз пройдёт фестиваль «Легенда русского рока», организованный телеканалом Рен-ТВ. За два дня на трёх сценах выступит больше 20 коллективов, в том числе хедлайнеры «Алиса» (в субботу) и «Кипелов» (в воскресенье).

В продаже есть как билеты, дающие право прохода на фестиваль в один день, так и абонементы на оба дня.

Фестиваль музыки и чтения «Чтиво»

© Соцсети журнала «Чтиво»

Жанр: рок и инди.

Когда: 30 августа, 14:00–23:00.

Где: Москва, «Хлебозавод», ул. Новодмитровская, 1.

Кто выступает: Валерий Сюткин, «Город 312», Найк Борзов, TERELYA и другие.

Стоимость билетов: 6500 рублей.

30 августа на территории московского «Хлебозавода» состоится первый фестиваль «Чтиво». Его организатор — одноимённый журнал, созданный и редактируемый Сергеем Минаевым.

Фестиваль начнётся в 14:00. Территориально он будет разделён на три тематические зоны: две музыкальные и одну разговорную. На одной выступят давно известные артисты с большими именами: певец Валерий Сюткин, инди-артист Найк Борзов, группы «Город 312» и POMPEYA. На параллельной сцене, курируемой стримингом Звук, свою музыку представят молодые музыканты. Среди них — певица TERELYA и уральская рок-группа Skookiny Deti. На момент написания этого текста полный список выступающих не объявлен.

На территории фестиваля также будет действовать зона «Истории». На ней сам Сергей Минаев будет брать интервью у героев своих материалов. К примеру, на беседу с журналистом обещают прийти телеведущий Отар Кушанашвили, блогер Александр Файб, продюсер документальных фильмов Владимир Тодоров и другие. Здесь же пройдёт несколько выступлений стендап-комиков. Количество мест в этой зоне ограничено, поэтому желающим попасть на неё придётся зарегистрироваться заранее. Форма регистрации откроется позже на сайте фестиваля.