Главное в музыке за неделю: «Тату» едут в мировой тур, альбом Гуфа хотят удалить

Поп-группа «Тату» планирует международные концерты, а миллиардер хочет убрать со стримингов дебютный альбом Гуфа. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

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Новости недели

«Тату» обещают новую музыку и мировой тур

Группа «Тату» выложила в свои англоязычные соцсети анонс предстоящих концертов по всему миру, а также обещание новых композиций. Их сообщение репостнул артист Стинг, который в 2005 году записал партию бас-гитары для песни «Тату» Friend or Foe.

Ранее «Рамблер» опросил экспертов, получится ли у группы вновь добиться успеха.

«Ностальгичный флирт»: вернутся ли «Тату» на самом деле

Миллиардер хочет купить альбом Гуфа за 95 млн и удалить его отовсюду

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Челябинский миллиардер и музыкант Игорь Рыбаков ведёт переговоры о покупке прав на дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Бизнесмен готов выложить 95 миллионов рублей, чтобы потом убрать релиз со всех стримингов. По мнению бизнесмена, в альбоме воспевается беспутный образ жизни. Слушая его в молодости, Рыбаков наделал много ошибок, а теперь он хочет уберечь от подобного новое поколение.

Сделка оказалась под угрозой срыва, когда о планах миллиардера узнал продюсер Антон Пронин, которому принадлежат права на «Город Дорог». Продюсер категорически против удаления альбома с площадок и может отменить продажу, так как финальные документы ещё не подписаны, а денег он пока не получил.

Foo Fighters и Nine Inch Nails совершили рокировку барабанщиками

Новым барабанщиком рок-группы Foo Fighters стал Илан Рубин, прежде гастролировавший с индастриал-рокерами Nine Inch Nails. В обратном направлении проследовал Джош Фриз, уволенный из Foo Fighters несколько месяцев назад. Фриз уже стучал на ударных в Nine Inch Nails с 2005 по 2009 год.

Пока неизвестно, будет ли Илан Рубин постоянным барабанщиком в Foo Fighters или лишь временным.

ANNA ASTI раскрыла, что должно случиться для их совместной песни с Севиль

© Соцсети ANNA ASTI, соцсети Севиль

Анна Асти стала гостьей шоу Басты «Вопрос ребром», где её спросили про возможность фита с Севиль, сменившей певицу в группе Artik & Asti. Анна Асти призналась, что ей пока не хочется записывать совместные песни с женщинами. Артистка допустила, что в будущем звёзды могут сойтись и её планы поменяются.

Джулия Гарнер подтвердила, что биографический фильм о Мадонне будет снят

Актриса Джулия Гарнер подтвердила, что перевоплотится в Мадонну в будущей биографической ленте об артистке. Проект был отложен в 2023 году, столкнувшись с производственными сложностями. Мадонна планирует сама снять фильм, а также пишет сценарий, над которым она возобновила работу прошлым летом.

Релиз недели

17 SEVENTEEN – Поцелуи между барами

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В новом альбоме исполнителя 17 SEVENTEEN рок сочетается с электронными битами и перегруженным эффектами гиперпоп-звучанием, образуя задорную смесь.

Материал недели

Перестрелки и миллионные иски: самые громкие рэп-конфликты

В июле молодёжные исполнительницы Мэйби Бэйби и Инстасамка так увлечённо поливали друг друга помоями в своих треках, что «Рамблер» решил разобраться в сути их взаимного недовольства, а заодно вспомнил главные рэп-конфликты в истории.