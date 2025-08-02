Истерики в метро и абсолютный хаос: зарубежные новинки недели

Поп-артистка Чаппелл Рон плачет в нью-йоркском метро, рок-группа Suede стремится на свои же живые выступления, а бывший лидер Kasabian тоскует по прошлому. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

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Синглы

Chappel Roan — Subway

Жанр: меланхоличный альтернативный поп.

Одна из самых видных молодых поп-звёзд момента Чаппелл Рон поделилась второй новой песней за год. В отличие от мартовского кантри-хита The Giver, Subway — это печальный трек о бесконечной боли от расставания. Метро Нью-Йорка, давшее композиции название, становится для Рон эпицентром страданий и истерик, а город — одним большим напоминанием об ушедшем партнёре. В сердцах певица даже восклицает, что если боль не пройдёт через четыре месяца, то она переедет в Канаду.

Болезненную лирику поддерживает меланхоличная гитарная аранжировка, явно вдохновлённая шугейз-музыкой. Рон несвойственно использовать в композициях альтернативные элементы, но неудачным этот эксперимент не назвать.

Suede — Dancing With The Europeans

© Ricardo Rubio/globallookpress.com

Жанр: атмосферный британский рок.

Рок-группа Suede, которую часто относят к «большой четвёрке брит-попа», выпустила сингл Dancing With The Europeans. Песня войдёт в альбом Antidepressants, выход которого намечен на 5 сентября этого года.

Фронтмен Suede Бретт Андерсон поёт о стремлении быть частью чего-то большего через «танцы с европейцами». Воодушевлённое настроение трека делает его идеальным для живого исполнения. Привычная для Suede атмосферность аранжировок и втопленный вокал отлично вписывают новинку в творческое наследие и без того культового коллектива.

Geese — Trinidad

© Соцсети Geese

Жанр: экспериментальный рок.

Жаркую новинку представил американский постпанк-коллектив Geese. В свежей песне музыканты объединили ленивую духоту южной страны Тринидад и Тобаго с хаотичным шумом — два противоположных и контрастных элемента. Звучит как какофония, но ярко. В аранжировке композиции даже слышатся намёки на регги в его исконном виде. Единственное, что не позволяет включать эту песню во время релакса на пляже, — это тревожный текст, описывающий стремительное зарождение хаоса.

Продюсером композиции стал Kenny Beats (работал с рэперами DaBaby, Denzel Curry и Dominic Fike), а на бэк-вокале отметился хип-хоп-артист JPEGMAFIA.

Альбомы

Tom Meighan — The Past, The Present, The Raw

© IMAGO/Emanuela Vertolli/LiveMe/globallookpress.com

Жанр: акустический рок.

Для кого: для тех, кому не хватает прежних Kasabian.

Экс-солист британской рок-группы Kasabian Том Мейган выпустил альбом акустических каверов на песни своего бывшего коллектива. Например, сюда вошли композиции Club Foot, Days Are Forgotten, Goodbye Kiss и Fire. Последнюю часто зовут главным хитом Kasabian.

После ухода Мейгана в 2020-м звучание группы сильно изменилось, поэтому сборник воспринимается как ностальгия по счастливому прошлому. Песни записывались на живых выступлениях артиста, поэтому здесь можно услышать его беседы с публикой и вокальные выкрутасы, редкие в студийных работах. Хотя это релиз исключительно для поклонников Kasabian с Мейганом в составе, он не лишён тёплой искренности и может прийтись по вкусу даже тем, кто впервые слышит названия этих песен.

The Armed — THE FUTURE IS HERE AND EVERYTHING NEEDS TO BE DESTROYED

Жанр: хаотичный нойз-рок.

Для кого: для всех, кто любит торжество хаоса.

Американская хардкор-группа The Armed никогда не славилась уважением к классической музыкальной гармонии, но в шестом альбоме превзошла сама себя. Деструктивное название «Будущее здесь, и всё должно быть уничтожено» можно понимать буквально: эта музыка звучит как конец света, лишённый блокбастерных клише.

The Armed выпустили нечто шумное, грязное и паническое, на первый взгляд совершенно лишённое правил. Разумеется, это далеко не самый комфортный альбом для прослушивания, но если вам опостылела гладкая предсказуемая музыка, упускать новых The Armed точно не стоит.

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