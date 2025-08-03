Лолита в тапочках, Маликов в тропиках: русскоязычные новинки недели

Поп-звезда Лолита поёт на кухне, певица Сюзанна нежится на крымском пляже, Дмитрий Маликов ностальгирует по счастливому прошлому, а инди-поп-артистка polnalyubvi мечтает о поездке в Санкт-Петербург. «Рамблер» рассказывает об этих и других заметных новинках русскоязычной музыки за эту неделю.

© Соцсети Лолиты

Синглы

Дмитрий Маликов — «Наш вояж»

Жанр: солнечный тропический поп.

Похоже, только встретив последний месяц лета, российский поп-артист Дмитрий Маликов осознал, что должен выпустить летний хит. Им стала танцевальная песня «Наш вояж», в котором певец одновременно ностальгирует о прошлом и мечтает о будущем. Под экзотические звуки ламбады артист вспоминает о путешествии своей юности, в котором сделал предложение возлюбленной и услышал заветное «да».

Хотя Маликов осознаёт, что ни ему, ни даме его сердца уже не 18, это не мешает певцу отзываться о союзе с восторгом отпетого романтика. Это настроение придаёт и без того хорошему треку ещё большей прелести. Остаётся надеяться, что песня не станет очередной рекламной интеграцией, к которым Маликов стал так неравнодушен.

Сюзанна — «Крым»

Жанр: жаркий гитарный поп.

Тем, кому настоящее ближе прекрасного прошлого, может понравиться новая композиция альт-поп-певицы Сюзанны. В нём она лениво-распевно рассказывает о возвращении в родной город, чтобы «передохнуть, а потом — снова в путь». Гитарная композиция на простом мажорном аккорде так и просится в саундтрек какого-нибудь роуд-муви и может спровоцировать слушателя на импульсивную покупку билетов на море.

polnalyubvi — «Давай уедем в Питер»

© Соцсети polnalyubvi

Жанр: мрачная баллада.

Инди-поп-артистка Марина Демещенко, выступающая под псевдонимом polnalyubvi, наоборот, стремится в дождливую романтику Санкт-Петербурга. Уезжать в город на Неве в одиночестве певица не намерена, поэтому зовёт с собой возлюбленного. Polnalyubvi пытается соблазнить его образами «почти невесомых крыш», дождей и белых ночей, но без этих клише Санкт-Петербург никак не угадывается. Описывая окрыляющее чувство влюблённости, артистка прибегает к более интересным образам: например, сравнивает объятия партнёра с «тёплым свитером».

Сама баллада исполнена на фортепиано, но в записи трека участвовали барабанщик и трубач. Их минорные партии придали аранжировке мелодраматичности.

GERA AMEN ft. SALUKI — «Снова»

Жанр: дарк-поп.

Нижнекамский продюсер Георгий Махмутов, ранее работавший с видными русскими рэперами, выпустил трек с одним из них. Воздушный голос GERA AMEN растворяется в мрачной аранжировке, на которую наложены неровный электронный бит и ритм, напоминающий сердцебиение. SALUKI по своему обыкновению читает рэп почти шёпотом. Исполнители чередуются вокальными партиями, размышляя о собственном месте в мире и приходя к неутешительным выводам. Атмосферная минорность аранжировки добавляет беспокойной лирике ещё больше тревожности.

Zventa Sventana — «Месяц»

© Соцсети Zventa Sventana

Жанр: фолк, электроника.

Электроник-фолк-проект Zventa Sventana, известный особой манерой сочетать народные мотивы с клубной музыкой, выпустил семиминутный трек «Месяц» в классическом для себя стиле. Продюсер Юрий Усачёв создаёт яркую электронную канву с танцевальными ритмами и едва заметными живыми инструментами, например флейтой. Вокалистка Тина Кузнецова исполняет свою партию на манер народной музыки: глядя на месяц в ночном небе, артистка сравнивает его одиночество со своей тоской по ласке и любви. Несмотря на меланхоличный посыл лирики, сама песня звучит как заразительный клубный хит — своего рода «Грустный дэнс» для народников.

Альбомы

Лолита — «VK Акустика»

Жанр: естественная поп-музыка.

Для кого: для всех, кто любит задушевные разговоры «на кухне».

Поп-певица Лолита представила небольшой акустический сборник своих треков. В мини-альбом вошли как сильные и независимые хиты OFFSET и «На Титанике», так и более лирические композиции «По-другому» и «Раневская». По словам артистки, она записывала эти песни «в тапочках на кухне», так как это — её обычная манера репетировать. В своих соцсетях Лолита также подчеркнула, что каждый из треков был записан одним дублем.

Хотя в названии релиза фигурирует слово «Акустика», звучание альбома разнообразно: среди инструментов встречаются даже духовые инструменты. Вокал Лолиты звучит то тихо, то громко, что придаёт композициям объёмности. При этом песни действительно похожи на удачную импровизацию, поэтому знакомые хиты Лолиты внезапно обрастают новыми гранями.

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