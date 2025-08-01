«Читаю рэп и не беспокоюсь»: Мэйби Бэйби выпустила альбом MAYDAY

Вслед за двумя треками, критикующими INSTASAMKA, Мэйби Бэйби выпустила полноценный альбом MAYDAY. Релиз стал третьим в её дискографии. Ни одна из песен про вражду с Инстасамкой не попала в трек-лист, но рэперша приложила все усилия, чтобы всё равно выглядеть победительницей. Возможно, даже слишком много усилий. «Рамблер» рассказывает, какой получилась пластинка.

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Всего в MAYDAY 14 треков общей длительностью в 34 минуты. Первая же песня Money Over Boys («Сначала деньги, потом мальчики») задаёт тему на весь оставшийся релиз. И здесь, и в 13 следующих композициях Мэйби Бэйби пропагандирует материальные ценности и хвастается своим благосостоянием. Содержание альбома целиком соответствует классическим идеям мейнстримного хип-хопа современности.

Тематика композиций быстро приедается и становится предсказуемой, но о звучании альбома так не скажешь. Над релизом трудились пятеро продюсеров, каждый из которых внёс свой оттенок. В открывающем треке голос Мэйби Бэйби пропускают через автотюн ради создания уникального эффекта, в Oh My God! используют семпл из фильма для взрослых, а к третьей композиции «Вуаля» переводят артистку на территорию R&B и латинской поп-музыки. Такие инструменты обработки делают альбом разнообразным и позволяют закрыть глаза на однотипность текстов.

Новым шагом для Мэйби Бэйби также стало приглашение большого количества коллег-музыкантов. В записи участвовали инди-певица Дора, рэперша Baby Cute, а также хип-хоп-артисты ЛСП, Lida и LIL KRYSTALL. Эти композиции также звучат по-разному: то вполне живо и естественно, то электронно и искусственно. Артистка решила не останавливаться на одном жанре в рамках одного альбома, и это решение сделало релиз интереснее.

Не исключено, что, пытаясь выйти за рамки собственного звучания, Мэйби Бэйби уделила текстам меньше внимания, чем они того заслужили. Только это может объяснить, почему оба трека против Инстасамки по своей лирике более хлёсткие, чем альбом, целиком посвящённый стилю, независимости и финансовым навыкам Мэйби Бэйби.

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