Busta Rhymes получил звезду на Аллее славы и анонсировал альбом

Хип-хоп-артист Баста Раймс, начавший карьеру в середине 80-х, получил титульную звезду на голливудской «Аллее славы». В честь этого достижения рэпер раскрыл название грядущего альбома, премьера которого намечена на ранний сентябрь.

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Релиз будет называться Vengeance («Месть»). Ни трек-лист, ни список музыкантов, работавших над альбомом, пока не разглашаются. Раймс также написал две новые песни для новых фильмов «Голый пистолет» и «Плохие парни 2». Как артист признался в интервью Variety, он рад, что был удостоен этой почести в момент, когда он «счастливее, чем был когда-либо в жизни».

Помимо самого музыканта, на церемонии открытия присутствовали его коллеги по жанру Chuck D, LL COOL J и Big Daddy Kane. Каждый из них выступил с поздравительной речью. Раймс также зачитал монолог со слезами на глазах и поблагодарил своих менеджеров, семью и Чака Ди, придумавшего его псевдоним.

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