Егор Крид плывёт по морю в новом клипе на трек «Море»

Российский хип-хоп-артист Егор Крид представил видеоклип на песню «Море». Музыкант назвал его «одним из самых красивых и атмосферных» роликов за всю свою карьеру.

© Канал «Егор Крид» на Youtube

Клип начинается с того, что Крид плывёт по залитой солнцем воде в большой надувной лодке. Затем артист принимается читать рэп на пустынном белом пляже. К сожалению, Крид не раскрыл, в какой локации снимался клип, но упомянул, что она находится «в одном из самых удивительных мест России».

Помимо самого Крида, в ролике снялась девушка, сыгравшая его возлюбленную. Она держит артиста за руку, нежится в прибое и под водой и танцует на шесте, воткнутом прямо в море. Героиня забирает Крида под воду, что перекликается с основной строчкой песни «Ты не моя, я тону в тебе, словно в море».

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