Фестиваль электронной музыки Signal под угрозой срыва

Фестиваль электронной музыки Signal, ежегодно проходящий на территории арт-парка в Никола-Ленивце в августе, под угрозой срыва. Как сообщил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков, его проведение «невозможно согласовать в ряде ведомств по безопасности».

© Страница фестиваля Signal в VK

По словам политика, проведение фестиваля на этой территории может «угрожать жизни и здоровью участников». Вирков подчеркнул, что существуют риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В своих соцсетях политик также напомнил, что в прошлые годы на территории Signal произошёл ряд трагических инцидентов. Из-за этого согласовать проведение фестиваля «в ряде ведомств по вопросам безопасности» невозможно. Оргпнизаторы были уведомлены о решении правительства «ещё в начале апреля».

Представители фестиваля пока никак не прокомментировали сообщение Виркова.

Signal должен состояться с 14-го по 18 августа. Ранее на той же территории беспрепятственно прошли фестивали «Архстояние» и «Бессонница».

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