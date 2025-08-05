Организаторы Signal заявили, что фестиваль не отменён

Команда фестиваля современной музыки, искусства и архитектуры Signal объявила в соцсетях, что официального запрета на проведение мероприятия не было. Организаторы выпустили это заявление из-за распространившейся в медиа информации об отмене фестиваля.

© Соцсети фестиваля Signal

Фестиваль Signal должен пройти с 14 по 18 августа на территории арт-парка «Никола-Ленивец». Днём 4 августа глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков написал в своих соцсетях, что Signal «может предоставлять угрозу жизни и здоровью участников». В связи с этим проведение фестиваля не было согласовано «в ряде ведомств по вопросам безопасности».

Сам арт-парк «Никола-Ленивец» также выпустил заявление, что «на законных основаниях мероприятие не может быть проведено». Но уже позднее организаторы Signal опровергли эти сообщения.

После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности. На основании них разработан ряд мер, которые сейчас на согласовании с профильными службами области.

Фестиваль электронной музыки Signal под угрозой срыва