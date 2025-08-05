Звук выяснил, какой процент россиян читает до конца заданный на лето список книг

Музыкальный сервис Звук узнал, что более 75% россиян никогда не дочитывали до конца школьный список литературы, заданный на лето. Четверть опрошенных отметила, что даже сейчас не хочет перечитывать книги из учебной программы. Это было выяснено в ходе опроса, приуроченного к проекту о летнем чтении в Звуке.

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Родители разными способами пытаются убедить своих детей читать книги из школьной программы. 19% советуют делить список на недели и читать постепенно, 3% — предлагают детям слушать аудиоверсии книг. 14% родителей признаются, что их дети соглашаются только на чтение кратких пересказов. 6% опрошенных заявляют, что угроза «никаких мультиков» может побудить их ребёнка взять в руки книгу. Только 12% говорят, что их дети читают с удовольствием.

Чтобы привить любовь к чтению, 14% родителей вводят дома правило: «полчаса чтения — и только потом гаджеты», 13% — рассказывают им о своих любимых героях, 11% — читают детям вслух, 10% — покупают книги в качестве подарка.

В разделе «Учимся» Звук собрал книги из школьной программы, которые разделены по классам: с 1-го по 11-й. Их можно скачать, а также слушать на скорости х2.

Звук также выяснил, что с летом у россиян больше всего ассоциируются современные романы о любви. Такой вариант выбрали 15% опрошенных. На втором месте (14%) оказались «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Алые паруса» Александра Грина и лёгкие детективы.

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