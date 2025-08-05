Губернатор Калужской области сообщил об отмене фестиваля Signal

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что фестиваль современной музыки, искусства и архитектуры Signal не будет проведён. Мероприятие должно было пройти с 14 по 18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец».

© Соцсети фестиваля Signal

4 августа стало известно, что местные власти отказались согласовывать проведение фестиваля из-за угрозы безопасности. Позже организаторы Signal опровергли эту информацию и заявили, что «разработан ряд мер, которые сейчас на согласовании с профильными службами области».

В беседе с изданием «Подъём» глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что фестиваль всё-таки будет отменён: «С учётом текущей ситуации обеспечить безопасность проведения фестиваля не представляется возможным».

Signal должен был пройти в девятый раз. В его лайнапе заявлены более 300 артистов, которые должны были выступить на 9 сценах. Летом 2025-го на этой же территории беспрепятственно прошли фестивали «Бессонница» и «Архстояние».

Организаторы Signal заявили, что фестиваль не отменён