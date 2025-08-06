Лучшая музыка июля: оды любви от Бибера и угрозы от Мэйби Бэйби

Джастин Бибер выпускает альбом-сюрприз, в котором поддаётся спокойствию и умиротворению, Мэйби Бэйби обзывает Инстасамку силиконовым гномом, а Дрейк вспоминает о своём конфликте с Кендриком Ламаром и тех, кто его предал. «Рамблер» собрал главные музыкальные релизы, представленные в июле.

© FS/globallookpress.com

Отечественная музыка

Øneheart, Moby, Dean Korso, leadwave — lagrange point

Формат: сингл.

В свои 19 лет эмбиент-музыкант Дмитрий Волынкин, он же Øneheart, уже успел получить двойную платиновую сертификацию от RIAA за трек Snowfall и стать одним из самых прослушиваемых российских исполнителей на зарубежных стримингах. В этот раз он решил пойти ещё дальше. Вместе со своим отцом leadwave и продюсером Dean Korso он записал совместный трек с легендой электроники Моби. Композиция войдёт в грядущий альбом российских музыкантов Samsara Passengers, релиз которого намечен на 22 августа. Как объяснил «Рамблеру» Dean Korso, трек lagrange point разделяет пластинку на две части. При прослушивании можно почувствовать, как в размеренную композицию встревает тревога. Она плавно рассеивается к концу, оставляя место лишь спокойствию.

Как российские музыканты Øneheart, leadwave и Dean Korso записали трек с легендой электроники Моби

Мэйби Бэйби — «Силиконовый гном»

Формат: сингл.

В июле разгорелся давний конфликт между Инстасамкой и Мэйби Бэйби. Разборки из соцсетей быстро перекочевали в музыкальное пространство. Если Инстасамка успела написать лишь несколько гневных постов и выложить небольшой фрагмент песни про Мэйби Бэйби, то её оппонентка выпустила на неё сразу два дисса. «Силиконовый гном» стал её финальным ударом. В нём Мэйби Бэйби, унижая Инстасамку, не брезгует шутками «ниже пояса» и жёсткой лирикой. Капельку возвышенности в трек внесла вставка на белорусском, в котором Мэйби Бэйби защищает свою родную страну и сыплет угрозами. На фоне ссоры, которая привлекла большое внимание аудитории, Мэйби Бэйби представила альбом под названием MAYDAY.

«Читаю рэп и не беспокоюсь»: Мэйби Бэйби выпустила альбом MAYDAY

AY YOLA — Ural Vasyaty

© Соцсети AY YOLA

Формат: сингл.

Башкирская группа AY YOLA, прославившаяся в марте благодаря своему треку Homay, продолжает погружать своих слушателей в эпос «Урал-батыр». Их песня Ural Vasyaty посвящена сцене, в которой Урал-батыр отказывается от бессмертия, чтобы подарить жизнь своей земле и народу. В Ural Vasyaty можно услышать главные музыкальные фишки AY YOLA: нежный вокал солистки Адель Шайхитдиновой, динамичные электронные биты и пронзительное звучание курая, башкирской продольной флейты. Всё это дополняет горловое пение Рината Рамазанова, которое добавляет композиции воинственности. Сама группа написала в соцсетях, что этот трек станет одним из ключевых в их грядущем альбоме.

Mirèle — «Тревожный тип привязанности»

Формат: альбом.

Инди-поп-певица Mirèle решила побороть своё эго в альбоме «Тревожный тип привязанности», ведь в нём нет ни одной сольной песни — только совместные треки с другими артистами. В лонгплее приняли участие Слава КПСС, «Бонд с кнопкой», ЛСП, Петар Мартич, «Перемотка» и другие. Сама Mirèle в каждой из песен подстраивалась под своих коллег, примеряя на себя разные жанры: от рока до электроники. При этом вся пластинка выдержана в мрачном хтоническом настроении. Лишь под конец в альбом проникают надежда и летняя романтика.

Mirèle выпустила альбом дуэтов с ЛСП, Славой КПСС, «Бондом с кнопкой» и другими

Gruppa Skryptonite — 04.00 p.m.

Формат: альбом.

В 2018-м году Адиль Жалелов, более известный под псевдонимом Скриптонит, разделил своё творчество на два проекта: привычный сольный и коллективный Gruppa Skryptonite. Если в первом он читает рэп, то во втором — поёт и экспериментирует с жанрами. Альбом «04.00 p.m.» стал самым большим релизом группы: в него вошли 20 треков, а общий хронометраж пластинки составил 60 минут. Больше всего этот релиз подходит для медитативной прогулки летним вечером. Альбомные треки отличаются спокойствием и безмятежностью. Несмотря на лёгкое звучание, в пластинке смешалось множество жанров: арт-поп, психоделика, электроника и фанк.

Slaughter To Prevail — GRIZZLY

Формат — альбом.

Метал-группа Slaughter To Prevail была основана в 2014 году в Екатеринбурге Александром Шиколаем, известным как Alex Terrible. С 2016-го, после подписания контракта с американским лейблом Sumerian Records, коллектив стал активно продвигаться за рубежом, но славянские мотивы всё равно бушуют в их музыке. Например, в новом альбоме они посвятили песни фольклорным персонажам Бабаю и Кощею Бессмертному, а также вставили шутку про медведей на российских улицах. Кроме этого, на пластинке можно услышать известные советские композиции вроде «Песенки о медведях». Все их отсылки к славянской культуре сопровождаются кричащим вокалом и агрессивным инструменталом в лучших традициях дэткора.

Популярная в США уральская метал-группа Slaughter To Prevail выпустила альбом GRIZZLY

Зарубежная музыка

BLACKPINK — JUMP

© Lee Jae-Won/globallookpress.com

Формат: сингл.

Южнокорейский гёрлз-бэнд BLACKPINK не выпускал музыку аж два года — непозволительно долго для K-pop. За это время девушки успели с головой уйти в сольную деятельность и выпустить по пластинке каждая. Своё возвращение группа отметила эпично — выходом долгожданного сингла, который BLACKPINK представили на открытии своего мирового тура. В песне коллектив отходит от своего привычного поп-звучания в сторону танцевальной электроники. В продюсировании трека также принимал участие диджей Дипло, который явно внёс в него клубной энергичности. В тексте BLACKPINK воспевают сестринство, а также призывают всех присоединиться к их веселью.

Drake — What Did I Miss?

Формат: сингл.

Апогей рэперского конфликта Дрейка и Кендрика Ламара пришёлся на конец 2024-го — начало 2025-го, и негласным победителем из него вышел Ламар. Спустя несколько месяцев, когда ситуация уже успокоилась, Дрейк решил кинуть камень в тех, кто его не поддержал. В частности, он вспоминает об организованном Ламаром концерте Pop Out в Инглвуде, на котором выступили те, кого Дрейк считал друзьями, например YG, Ty Dolla $ign и другие. Благодаря мощным синтезаторным и духовым партиям «What Did I Miss?» звучит возвышенно, что отлично вписывается в песню, в которой рэпер обличает предателей и доказывает своё превосходство. Этот сингл стал первым треком с грядущей сольной пластинки Дрейка под названием Iceman.

Tame Impala — End Of Summer

© Abby Gillardi/CC BY 2.0

Формат: сингл.

Проект австралийского музыканта Кевина Паркера Tame Impala открыл новую главу творчества, представив первый сингл с грядущего альбома. В честь своего долгожданного возвращения группа отвергла правила мейнстримной музыки и выпустила семиминутный трек End Of Summer. При этом песня не растекается нудным потоком, а постоянно удивляет слушателей новыми мелодическими поворотами. Выполненный в электронном звучании трек раскрывает оптимистичную сторону Tame Impala. Хотя в сингле и присутствует динамичный ритм, отвечающий за танцевальность, в песне всё равно сквозит привычное для Tame Impala умиротворение.

Tyler, The Creator — DON’T TAP THE GLASS

Формат: альбом.

Рэпер Tyler, The Creator обычно делает сложные концептуальные альбомы. Но в этот раз он решил выпустить простой танцевальный лонгплей. Тайлер анонсировал его всего лишь за несколько дней до релиза, но, несмотря на отсутствие полноценной промокампании, это не помешало пластинке дебютировать с вершины чарта Billboard 200. Возможно, как раз лёгкость и принесла успех альбому: рэпер предлагает своим слушателям расслабиться и насладиться звучанием музыки. При этом с точки зрения продюсирования Тайлер всё ещё продолжает использовать неожиданные переходы и сложную композиционную структуру, из-за которых его работу нельзя назвать однодневной жвачкой.

Tyler, The Creator неожиданно выпустил альбом Don’t Tap the Glass

Justin Bieber — SWAG

Формат: альбом.

В переводе со сленга swag означает «крутость» и «уверенность». Это слово отлично подходит для названия альбома, которым Джастин Бибер всколыхнул зарубежную музыкальную индустрию. В поп-музыке его давно не было слышно: последний его полноформатник Justice вышел в 2021 году, а тур в его поддержку пришлось отменить из-за обнаруженного у Бибера синдрома Рамсея Ханта, который может вызывать паралич лица.

Новый альбом Джастин Бибер выпустил неожиданно. На место клубной энергетики и ярким визуалам пришли спокойное поп-звучание и минималистичная обложка. SWAG напоминает личный дневник, где Бибер показывает ранимую сторону, а также поёт о любви к жене и ребёнку, который родился летом 2024 года.

Джастин Бибер без предупреждения выпустил альбом SWAG