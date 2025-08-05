В США для отпугивания волков используют музыку AC/DC и голос Скарлетт Йоханссон

Песню рок-группы AC/DC «Thunderstruck» и сцену из фильма «Брачная история», в которой актриса и певица Скарлетт Йоханссон и актёр Адам Драйвер разыгрывают ссору, в США используют для отпугивания волков.

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Министерство сельского хозяйства выбрало эти звуки, чтобы защитить скот от нападения волков в Орегоне и Калифорнии. Отстреливать этих животных нельзя, так как они принадлежат к вымирающему виду. Поэтому для них с дронов транслируют пугающие звуковые дорожки.

«Нужно, чтобы волки поняли, что люди — плохие», — объяснил окружной инспектор министерства сельского хозяйства Пол Вулф. Его слова цитирует издание Independent.

Статистика доказывает эффективность такой необычной практики. Количество нападений волков на скот в Южном Орегоне уменьшилось: за 85 дней число убитых коров сократилось с 11 до 2.

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