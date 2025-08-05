AY YOLA  и «Смешарики» анонсировали совместный трек «Башкирский мёд»

Персонажи из мультфильма «Смешарики» записали свою версию хита Homay от этно-группы AY YOLA. Композиция, получившая название «Башкирский мёд», выйдет 15 августа. На песню также будет представлен клип.

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«Смешарики занимаются просветительской деятельностью так же, как и наша группа. Они сделали великолепную серию, которая рассказывает о Республике Башкортостан, а мы в своей музыке занимаемся продвижением и сохранением ценностей и традиций башкирского народа. Так что в этом смысле у нас всё сошлось и сложилось в цельную картину», — рассказала группа AY YOLA, артистов цитирует издание «Башинформ».

В своих соцсетях музыканты также поделились отрывком грядущего трека. В нём персонаж «Смешариков» Копатыч поёт, что башкирский мёд отлично сочетается со всем: и с хлебом, и с чаем.

Сингл Homay был выпущен 14 марта. За короткое время он успел покорить соцсети и чарты. Например, он попал на седьмую строчку мирового топа Shazam, обогнав трек Леди Гаги Abracadabra.

Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт