Gazgolder запустил музыкальное шоу, где записываются треки из неожиданных звуков

Лейбл Басты Gazgolder запустил новое шоу «Доктор Звук», где гости-артисты записывают треки из неожиданных звуков: от скрипа кроссовок до стука по батарее.

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Проект вырос из идей продюсера Кирилла Галицына (Так Надо), который снимал вертикальные ролики для соцсетей, в которых он собирал биты для треков из подручных звуков. Для создания музыки Галицын прыгал по жестяным банкам, стучал по бутылкам и так далее.

Гостем первого выпуска стал хип-хоп-исполнитель Pra (Killa'Gramm). По итогам его визита на шоу был записан трек «Стенка на стенку». По своему формату «Доктор Звук» строится на процессе записи звуков, работе в студии и интервью с гостем.

Гости сами выбирают, где хотят записать звуки, и принимают участие в работе над треком. По концепции шоу шумы практически не подвергаются обработке, чтобы сохранялось их натуральное звучание.

В следующих выпусках в «Докторе Звуке» примут участие Baby Cute, Pastor Napas, DEEMARS и другие. Кирилл Галицын также хотел бы поработать с Михаилом Шуфутинским, Лолитой и Сосо Павлиашвили.

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