Пиар-ход или реальная сделка: может ли Рыбаков удалить альбом Гуфа

30 июля челябинский предприниматель, блогер и певец Игорь Рыбаков в своём Telegram-канале написал, что покупает права на дебютный альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех стримингов. Эта новость возмутила как поклонников рэпера, так и людей, которым сейчас принадлежат права на лонгплей. Даже появилась теория, что действия Рыбакова — это всего лишь пиар-ход, с помощью которого он хочет привлечь к себе внимание. «Рамблер» поговорил с Игорем Рыбаковым и музыкальными экспертами и выяснил, что ждёт альбом в дальнейшем и чем эта пластинка важна для российской музыки.

Права на дебютный альбом Гуфа «Город дорог», который также является первым релизом участников группы CENTR, сейчас принадлежат сооснователю и генеральному директору лейбла «Монолит Рекордс» Антону Пронину. Ещё в нулевые он купил права на лонгплей у первых менеджеров Гуфа.

23 июля 2025-го Игорь Рыбаков выпустил подкаст с Антоном Прониным, в котором тот заявил, что хочет продать свои права на «Город дорог». Он также добавил, что сейчас эта пластинка приносит ему 5–6 миллионов рублей в год. Предприниматель Рыбаков заинтересовался этим предложением и договорился с Прониным о сделке. Согласно ей Рыбаков должен был стать новым обладателем прав на альбом за 95 миллионов рублей.

Когда сделка уже близилась к завершению, Рыбаков заявил, что хочет удалить «Город дорог» со всех музыкальных площадок, потому что, по его мнению, это «правильно». «В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем, разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город дорог», который романтизировал подобный образ жизни», — написал Рыбаков в своём Telegram-канале.

Антон Пронин выступил против этого решения и в конечном счёте отменил сделку. Категоричное «нет» сказал и основатель Ovokacho Бахтияр Алиев. Именно его компания владеет лицензией на дистрибуцию релиза на стримингах до апреля 2030 года, и без его разрешения удалить альбом нельзя.

Сам же Гуф отреагировал на эту новость просто: «Мои люди! Я вас очень люблю! Спасибо вам огромное за поддержку! Очень приятно. Я [удивлен], что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Всё норм, едем дальше».

Игорь Рыбаков прокомментировал сложившуюся ситуацию «Рамблеру»:

Мы с Антоном Прониным отменяем сделку, поскольку разошлись наши взгляды на перспективы дальнейшей судьбы альбома. Но я хочу в очередной раз всем напомнить о важности здорового образа жизни. Старайтесь обходить стороной то, что романтизирует эта музыка. Из этой трясины сложно выбраться. Что касается Пронина, я, как предприниматель с 30-летним стажем, скажу: так дела не делают. И вообще, он уже давно мог бы подарить этот альбом его автору.

Рыбаков также надеется, что Гуф сам сможет выкупить права на этот альбом, ведь его имя снова стало часто появляться в СМИ.

Три года назад я предлагал ему сделать фит, а он хотел, чтобы я выкупил 50% доли в его компании LUGANG за 15 миллионов рублей. Я отказался. Фит не состоялся.

По словам Рыбакова, все деньги после отмены сделки он направит на развитие школы-пансиона в МФТИ.

Продюсер и медиаэксперт Павел Рудченко в беседе с «Рамблером» заявил, что не считает действия Игоря Рыбакова пиар-ходом.

Я думаю, что Рыбаков действительно хотел внести свою лепту, предпринять какие-то действия против альбома, пропагандирующего запрещённые вещества. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Музыкальный журналист Владимир Завьялов, наоборот, уверен в том, что «удаление альбома со стримингов» было пиар-акцией Рыбакова.

Рыбаков — это человек, который в последние годы безуспешно пытался создавать различные инфоповоды. Наконец-то у него это получилось. Мне кажется, он просто зашёл в ту аудиторию, которая не следила за его карьерой и миром успешного успеха. Владимир Завьялов музыкальный журналист

Завьялов отметил, что сейчас этот пиар сильно повысил цитируемость Рыбакова, но неизвестно, поможет ли он предпринимателю в будущем.

Хотя альбом, по всей видимости, останется на стримингах, у фанатов Гуфа всё равно остались поводы для беспокойства. Завьялов считает, что сейчас на этот альбом обратили внимание правоохранительные органы, ведь с точки зрения нового законодательства «Город дорог» является «уязвимой мишенью».

Почему «Город дорог» — это важный альбом для российской музыки

«Город дорог» был выпущен в 2007 году, но песни для него Гуф писал ещё с 2002-го. Владимир Завьялов считает, что этот альбом стал отправной точкой для развития таких направлений хип-хопа, как падик-рэп и андерграунд-рэп.

По сути, «Город дорог» был первым рэп-проектом, который стал популярен не благодаря традиционным институтам шоу-бизнеса вроде лейблов, радио или телевидения, а благодаря интернету. Как раз в конце нулевых начала свою работу соцсеть «ВКонтакте», и там треки органически завирусились. Их часто прикрепляли к картинкам с пацанскими цитатами. Популярность к альбому и к Гуфу пришла буквально снизу. Владимир Завьялов музыкальный журналист

По мнению Завьялова, благодаря альбому «Город дорог» и последующему за ним студийнику CENTR «Качели» появились такие группы, как «Триагрутрика», The Chemodan Clan, «ОУ-74», «АК-47» и «Восточный округ».

Я думаю, что если сейчас спросить ведущих рэперов о наследии Гуфа, то большинство из них скажут, что он так или иначе присутствовал в их жизни. И это очень показательно. Владимир Завьялов музыкальный журналист

