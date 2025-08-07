Выпущен гид по Пикнику Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге

Фестиваль Пикник Афиши пройдёт 9 августа 2025 года на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Гостей ждут три музыкальные сцены, где выступят «Танцы Минус», Сироткин, ATL и другие артисты.

© Пресс-служба фестиваля Пикник Афиши x Сбер

Полный гид по активностям фестиваля опубликовала Афиша Daily. На Пикнике Афиши будет представлена музыка разных жанров. Поклонники рока смогут услышать «Танцы минус». У любителей хип-хопа будет шанс попасть на выступления ATL, Markul, Mnogoznaal, DOPECLVB и других. Электроника будет представлена в лице ЛАУД и Cream Soda. Ценители инди-направления могут сходить на Сироткина, «тима ищет свет», Rozalia. Также на фестивале выступят артисты, которые с трудом укладываются в строгие жанровые рамки, как «Базар» и Пётр Налич.

На сцене «Заря» будут представлены перспективные артисты, задающие тренды в российской музыке.

Гостей фестиваля также ждут маркет, фудкорты, детская зона, инсталляции, паблик-токи и многое другое. Подробнее узнать обо всём этом можно из нашего путеводителя или спросив у нашего ИИ-гида.

