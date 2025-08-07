Основатель «Агаты Кристи» заявил, что работает над новым альбомом

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сообщил, что работает над новым альбомом. По признанию музыканта, он вынашивал эту «творческую исповедь» несколько лет.

«Альбом такой философский и <…> автобиографический в плане <…> творческой истории», — рассказал Самойлов Пятому каналу.

Артист признал, что он переосмыслил с позиции накопленного опыта старые песни, созданные в 1986 году. Сейчас пластинка на финальной стадии записи.

Самойлов отметил, что у альбома будет взрослое звучание. По мнению артиста, в молодости музыканты говорят не вполне от первого лица, когда сочиняют песни. Их герои вымышленные. Теперь же в образ лирического героя Самойлов закладывает себя настоящего.

