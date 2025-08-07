Татьяна Буланова отреагировала на насмешки над своими танцорами

Певица Татьяна Буланова прокомментировала своих танцоров, видео с которыми завирусилось в соцсетях. Артистка назвала реакцию общественности случайностью и неожиданной славой.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В сети разошлось видео, где подтанцовка певицы выполняет нехитрые движения во время концерта. В частности, сетевые комментаторы обратили особое внимание на Дмитрия Берегулю, полагая, что могли бы справиться не хуже него.

Буланова заявила, что её команда исполняет эти движения на сцене уже 25 лет, поэтому её удивляет, что это «взорвало сети» сейчас.

«Начались ажиотаж, смех, и все радостно начали повторять наши движения, вернее, движения танцоров, — прокомментировала Буланова в разговоре с Общественной службой новостей. — Вроде незамысловатый танец: два притопа, три прихлопа, но до чего же это развеселило зрителей, и они начали повторять».

Певица ещё не обсуждала с танцорами их новоприобретённую славу, но полагает, что они не ждут особых перемен, так как случившееся просто случайность. «Разве что мы чаще начнём эти движения повторять или придумаем ещё что-то новое, чтобы раскачать гостей», — отметила Буланова.

