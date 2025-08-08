Фестиваль Signal 2025 перенесут в Москву

Команда фестиваля современной музыки, искусства и архитектуры Signal сообщила о переносе мероприятия из арт-парка «Никола-Ленивец» в Москву. Как заявляют организаторы, Signal пройдёт на нескольких площадках столицы в запланированный уик-энд, то есть с 14 по 18 августа.

© signal.live

4 августа стало известно, что фестиваль Signal, ежегодно проходящий на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области, находится под угрозой срыва. Местные власти отказались согласовывать мероприятие из-за угрозы безопасности его участников. Эту информацию опровергли организаторы Signal, заявив, что уже разработали ряд мер и отдали их на согласование профильным службам области.

8 августа Signal в своих соцсетях объявил, что в «Никола-Ленивце» фестиваль состояться не сможет. Организаторы добавили, что все необходимые уведомления были поданы дирекцией фестиваля в срок. Кроме этого, они получили предварительное согласование от администрации сельского поселения, а также ряд рекомендаций по обеспечению безопасности.

«В последние месяцы мы вели диалог с региональными властями и профильными службами, поэтапно выполняя предъявляемые требования. До сегодняшнего дня вели работы по подготовке, строили объекты и сцены. Сегодня, 8 августа, администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля», — написала команда Signal в Telegram-канале.

Организаторы объяснили, что официального запрета они так и не получили, но в сложившихся условиях реализовать фестиваль стало невозможным.

Они также призвали не сдавать билеты, ведь они дадут доступ к мероприятиям фестиваля в Москве или останутся действительными на Signal 2026.

