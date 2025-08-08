Продюсер Фадеев рассказал, что было самым сложным в работе с Глюк’oZа

Продюсер Максим Фадеев заявил, что сложнее всего в проекте Глюк’oZа было скрывать реальную личность артистки. Вначале аудитория не знала, что за мультяшной блондинкой скрывается певица Наталья Чистякова-Ионова.

Как объяснил Фадеев, он планировал, что Глюк’oZа будет просто куклой, персонажем, в которого можно нарядить актёра. «Так сделать не получилось, потому что в то время зарабатывать можно было только на концертах. Естественно, все сделали себе эти кукольные головы и поехали под нашу фонограмму гастролировать по всей стране. Поэтому мне на "Фабрике звёзд" пришлось открыть Наташу, показать её лицо», — рассказал продюсер изданию «Сноб».

Пока личность Глюк’oZа не была раскрыта, главным лицом проекта была мультяшная девушка, появлявшаяся в клипах. Фадеев поделился, что делать ролики было «очень непросто». Специально для них была собрана компания из 30 человек, которая пять лет занималась только производством видео. По словам Фадеева, все идеи для клипов придумывал он, в том числе и образы персонажей.

В среднем каждый клип они делали три месяца. Стоили они примерно по 100 тысяч долларов. В переводе на рубли эта сумма составляла около 3 миллионов рублей, учитывая курс доллара в начале нулевых. По словам Фадеева, ролики ничего им не приносили, поэтому это была просто имиджевая трата.

Весной 2024 года Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZа. До этого он прекратил сотрудничество с Натальей Чистяковой-Ионовой. Она в свою очередь изменила написание своего псевдонима с Глюк’oZа на Glukoza и сделала ребрендинг. Первый мини-альбом в новом образе певица выпустила в апреле 2025-го.

