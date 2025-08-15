35 лет без Виктора Цоя: каким лидер «Кино» был на сцене и в жизни

15 августа 1990 года на автомобильной трассе «Слока-Талси» в Латвии трагически оборвалась жизнь рок-музыканта Виктора Цоя. Певцу, собравшему группу «Кино» и ставшему символом политических перемен, было всего 28. За 35 лет с момента его гибели поклонники и исследователи по крупинкам разобрали его творчество и биографию, неизменно приходя к выводам о культурной значимости Цоя и созданной им музыки. В день годовщины его смерти «Рамблер» вспоминает, как жил и мыслил великий музыкант.

© Галина Кмит/РИА Новости

Виктор Цой пытался получить художественное образование

Хотя Виктор Цой увлекался музыкой с юности, связывать с ней жизнь он не планировал. Артист неплохо рисовал и даже занимался в художественной школе, поэтому отправился получать высшее образование в Ленинградское художественное училище. Цой должен был стать оформителем, но не отличался прилежной посещаемостью и потому был вскоре отчислен.

Артист предпринял вторую попытку получить образование, поступив в Художественно-реставрационный профессиональный лицей. Здесь Цой учился на резчика по дереву. Хотя завершить образование музыканту так и не удалось, навыки остались. По воспоминаниям друзей Цоя, он искусно делал нэцке — резные фигурки из дерева, придуманные японцами. Благодаря этому умению артист впервые попал на экран телевизора: о его необычном умении рассказали в телепрограмме «Монитор». Больше всего Цою нравилось делать пепельницы, которые теперь хранятся у его близких и друзей.

Виктор Цой лёг в психиатрическую клинику, чтобы не идти в армию

Отучившись на резчика, Цой попал под призыв на военную службу, но отчаянно ему сопротивлялся. Одним из способов избежать армии была постановка диагноза в психиатрической клинике. Супруга артиста Марьяна Цой помогла ему «расцарапать руку» и вызвала скорую. Санитары зафиксировали «попытку самоубийства» и забрали Цоя в больницу.

Музыкант планировал провести в клинике пару недель, но был вынужден остаться там на полтора месяца. По воспоминаниям его жены, после выписки Цоя она «еле дотащила его до машины» и не могла смотреть на супруга без труда. В первую ночь дома артист написал песню «Транквилизатор», посвящённую неприятному опыту в психиатрической клинике.

Цой был командным игроком

Хотя о солисте «Кино» пишут значительно чаще, чем об остальных участниках коллектива, сам Цой всегда говорил о себе как о командном игроке. К примеру, на концерте в Ленинграде в 1986 году музыкант заявил, что не считает себя ни поэтом, ни композитором. Тогда Цой описал себя как «участника группы “Кино”». В иных интервью тех же лет артист утверждал, что в отдельности от аранжировок его поэзия теряет силу, а тексты и музыка имеют равную значимость. Хотя вокруг фигуры Цоя продолжает существовать культ личности, сам артист понимал, что мог не добиться такого успеха без коллег по группе «Кино».

© Александр Костин/РИА Новости

Одна из песен Виктора Цоя стала политическим символом против его воли

Виктор Цой не питал интереса к политике и не писал протестные песни. По крайней мере, не намеренно. Даже композицию «Хочу перемен», которую часто зовут символом перестройки, Цой создавал с совсем другим посылом. По словам самого артиста, он ждал перемен в людском сознании, необязательно связанных с политикой.

Я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчёмного, равнодушного человека, постоянно посматривающего «наверх». Перемен в сознании я ждал, а не конкретных законов, указов, обращений, пленумов, съездов.

Несмотря на замысел автора, «Хочу перемен» прекрасно легла в политический ландшафт того времени. Быстрая мелодия и вдохновляющий текст вторили мыслям многих жителей Советского Союза, которые надеялись на улучшение качества жизни и общественные перемены. Политические активисты быстро подхватили песню и стали использовать её как гимн, хотя самому Цою это не нравилось.

Котельная, где работал Цой, стала достопримечательностью

В середине 80-х Виктор Цой и группа «Кино» активно занимались музыкой и давали концерты. Несмотря на это, их всё равно могли привлечь к административной ответственности по закону о тунеядстве, который запрещал гражданам Советского Союза «уклоняться от общественно полезной работы». Чтобы не получить штраф, Виктор Цой устроился работать в котельную «Камчатка». Вскоре на одном из концертов музыкант произнёс фразу, с тех пор ставшую легендарной: «Трудно считать себя звездой, когда работаешь кочегаром».

Помимо Виктора Цоя, в той же котельной трудились рок-музыканты Александр Башлачёв, Святослав Задерий, Виктор Бондарик и другие. Сегодня «Камчатка» стала клубом-музеем, в котором регулярно проходят трибьют-концерты. Со сцены звучат не только песни группы «Кино», но и композиции иных культовых артистов, например Янки Дягилевой, Егора Летова и многих других.

У «Кино» и Димы Билана был общий продюсер

В декабре 1989 года продюсером и концертным директором группы «Кино» стал Юрий Айзеншпис. До знакомства с Виктором Цоем он был известен как организатор концертов молодых исполнителей и коллекционер пластинок с западной музыкой. Знакомство случилось благодаря басисту первого состава рок-группы «Звуки Му» Александру Липницкому. Как он рассказал изданию «Афиша Daily», Цой и Айзеншпис «сразу понравились друг другу».

[С группой «Кино»] в то время часто бывали засады — аппаратуры нет, гостиницы нет, а концерт как-то надо играть. Сидят они, понурые, в вестибюле гостиницы, а там в норковом пальто шествует Айзеншпис. Видя их грустный вид, он спрашивает: «А чего вы такие грустные?» Ну вот, у нас тут проблемы. А он: «Что за фигня, сейчас все решу». И через полчаса их заселяют в хорошую гостиницу и привозят нужную аппаратуру. И тут они поняли, что Айзеншпис должен стать их директором.

Плодотворному сотрудничеству коллектива с Айзеншписом помешала преждевременная смерть Цоя. После гибели музыканта продюсер на собственные деньги выпустил «Чёрный альбом», ставший для Цоя посмертным. Впоследствии Айзеншпис работал с поп-артистками Линдой и Катей Лель, певцом Владом Сташевским и рок-группой «Моральный кодекс». Его последним большим открытием перед смертью в 2005 году стал Дима Билан.

© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Юрий Айзеншпис, 1999 год

В жизни Виктор Цой одевался не так, как на сцене

Виктора Цоя часто называют иконой стиля для молодёжи 80-х. Музыкант одним из первых начал надевать на сцену и фотосессии чёрные кожаные куртки, ввёл в моду прическу маллет и свободные майки без рукавов. Многие вещи Виктору Цою привозила американка Джоанна Стингрей — большая поклонница русского рока и в ту пору жена гитариста «Кино» Юрия Каспаряна.

Цой признавался, что любит чёрный цвет, но в повседневной жизни часто обращался к более светлым оттенкам. Нередко его замечали в жёлтой одежде: по словам основателя «Кино» музыканта Алексея Рыбина, Цой очень любил этот цвет. Он также отметил, что автор песни «Группа крови» великолепно шил, часто исправляя купленную одежду под свои предпочтения. Слова Рыбина были напечатаны в еженедельнике «МК в Питере» в 2012 году.

© Галина Кмит/РИА Новости

Виктор Цой на пресс-конференции, 1988 год

Цой получил награду как «Лучший киноактёр года»

Музыкальная популярность Цоя привела к тому, что его стали приглашать на съёмки в кино. Впервые артист появился на экране в короткометражном фильме «Конец каникул», снятом режиссёром Сергеем Лысенко.

Самой яркой ролью артиста стал Моро из картины Рашида Нугманова «Игла». Герою Цоя предстояло помочь подруге, вырвав её из наркотической зависимости. После премьеры «Игла» стала коммерчески успешной: по данным журнала «Экран и сцена», за весь 1989 год её посмотрели 14,6 миллиона зрителей. Такой результат сделал фильм вторым по популярности среди отечественных премьер: больше интереса у советской публики вызвала только «Интердевочка», собравшая аудиторию в два раза больше за тот же промежуток времени.

По итогам годового голосования, проведённого журналом «Советский экран», Цой был признан лучшим актёром года. В этой категории он обошёл Александра Абдулова, Олега Борисова, Олега Янковского, Александра Панкратова-Чёрного, Леонида Филатова и Леонида Ярмольника.

Авангардный рисунок Цоя продали за восемь миллионов

Хотя основу творческого наследия Виктора Цоя составляет его музыка, артист был также силён и в других видах творчества. Он оставил после себя немало рисунков, один из которых был продан за восемь миллионов рублей. Об этом сообщили организаторы аукциона современного искусства VLADEY, прошедшего в октябре 2024 года. Они также отметили, что это абсолютный рекорд, так как итоговая сумма превысила предполагаемую в пять раз.

На проданном рисунке был изображён прямоугольный человек, поедающий красного человека поменьше. Герой картины стоит в комнате, за окном которой можно увидеть самолёт. Названия у рисунка нет, но он начертан с помощью цветных фломастеров.

© VLADEY

В России есть монеты с Виктором Цоем

За 35 лет с момента гибели Цоя поклонники его творчества пытались почтить его память самыми разными способами. В некоторых городах открывались памятники, в иных создавались полноценные муралы. В 2023 году в России появился сувенир настолько маленький, что его можно носить даже в кошельке: Банк России выпустил памятную трёхрублёвую монету с выгравированной фотографией Виктора Цоя. Рядом с ней написано имя музыканта, а также выгравированы годы его жизни. Диаметр монеты — 39 миллиметров, в качестве материала использовано серебро 925-й пробы.

Всего Банк России выпустил пять тысяч таких монет. Согласно официальному сайту организации их можно беспрепятственно использовать для наличной оплаты.

© Банк России

Цой, Боуи, Гранде: музыканты, неожиданно ставшие неплохими актёрами