Новая музыка: Jony летает над городами, Корж плюёт на «сброд»

Jony выпускает первую песню из своего грядущего альбома, Макс Корж воспевает бунтарей, а «Буерак» признаются в любви к кофе. В подборке «Рамблера» читайте о самых интересных песнях на русском, вышедших на этой неделе.

Jony — «Лечу»

Жанр: поп.

Певец Jony вновь выпускает романтичный трек. В этот раз он посвящён любви, которой не страшны ни расстояние, ни время. Как лирический герой композиции летит к своей возлюбленной, «паря над городами», так и песня наполнена лёгкостью. При этом ритм в треке постоянно подгоняют синтезаторы и бодрые биты. Благодаря заедающему припеву и вокальным заигрываниям Jony песня «Лечу» имеет все шансы стать новым лидером чартов. Как рассказал певец в своих соцсетях, эта композиция войдёт в его грядущий альбом, выход которого должен состояться этой осенью.

Макс Корж — Wake Up

Жанр: хип-хоп.

В музыке белорусского певца Макса Коржа всё ещё присутствует дух бунтарства. В новом треке Wake Up он поёт о поколении, которое готово мир перевернуть со скуки и плюёт на мнение «сброда». В треке также явно сквозит тема творческого пути: «Артист, где твой талант? Где твой талант? Нам надо лететь, не спать». Никакой душевной акустики, за которую многие полюбили Коржа в конце 2010-х, в композиции нет, вместо неё — тяжёлые электронные биты. Благодаря им песня звучит напористо и немного агрессивно, что вполне соответствует её содержанию.

Filatov & Karas, «Винтаж» — «Прасковья»

Жанр: поп, электроника.

Filatov & Karas и «Винтаж» объединились, чтобы дать вторую жизнь хиту нулевых «Прасковья» легендарной группы Uma2rman. Если оригинал выполнен в акустическом игривом звучании, то в новой версии музыканты замахиваются на электронику 90-х. Жизнерадостное настроение песни тоже пропало. Теперь о тяжёлой судьбе девушки Прасковьи из Подмосковья слегка эротичным голосом поёт солистка «Винтажа» Анна Плетнёва. Песня изменилась настолько, что на первый взгляд нельзя сказать, что её изначально пели Uma2rman. Зато стилю Filatov & Karas и «Винтаж» новая версия очень близка.

«Буерак» — «Кофейная ломка»

Жанр: постпанк.

Постпанк-дуэт из Новосибирска «Буерак» посвятил новую песню кофейной зависимости. Весь трек группа дарит этому напитку возвышенные оды. Например: «О, кофеин, приди же ко мне, поддай жизни толка». В сочетании с безэмоциональным вокалом эти строчки звучат весьма иронично. Энергии песне придают чёткий ритм и синтезаторные партии. В конце композиции, когда кажется, что она уже закончилась, юмористическое настроение резко сменяется меланхолией, а музыка растворяется, лишившись бойкого темпа.

«Второй Ка» — «Минимум из ста»

Жанр: альт-рок.

Группа из Кыргызстана «Второй Ка» выпускала хип-хоп, постпанк и электронику, а теперь дошла до альт-рока в духе 90-х. Начинаясь с незатейливой гитарной партии, трек «Минимум из ста» постоянно разгоняется, пока не доходит до скрежета и инструментальных соло. Лирика песни состоит из ярких метафор вроде «поцелуи пахнут резнёй», за которыми размывается конкретный смысл. Хотя в тексте эротики нет, от самого трека ею так и веет. С большой вероятностью за это стоит благодарить протяжные гитары и томный вокал.

васса — «Крадётся лето»

Жанр: инди-поп.

Певица и актриса Васса Бокова, которую можно было увидеть в сериалах «Король и Шут», «Метод», «Жвачка» и других, представила нежный трек «Крадётся лето». В нём она пытается поймать летнюю атмосферу с помощью звуков природы и живых инструментов, наложенных на лёгкие биты. Большую роль в песне играет лирика, в которой Васса пытается погрузить слушателя в детство. Чтобы добиться должного эффекта, певица упоминает и маму, заплетающую косы с утра, и тропинки, которые нельзя забыть.

FOTINIYA — «Подружка»

Жанр: фолк.

Певица FOTINIYA доказывает, что фольклор может звучать модно. Для своего нового трека «Подружка» она взяла лирику из народной песни и переложила его на современную музыку. Композиция начинается с многоголосия, которое плавно перетекает в электронные биты. В звучание иногда также встревает хрупкая балалайка, которая никак не старит песню. Лирика трека строится вокруг любовной истории, состоящей как из радости ожидания встречи, так и горечи расставания.

Катарина — «Чувствую любовь»

Жанр: поп.

Любовь часто толкает музыкантов на создание композиций. Эту яркую эмоцию не проигнорировала и певица Катарина. Главный акцент в её новом треке сделан на высоком звонком голосе, который мощно раскрывается в припевах. Звучание песни минималистично, но оно отлично подходит для такой личной композиции, в которой певица клянётся в своей любви.

