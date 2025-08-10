Главное в музыке за неделю: Signal едет в Москву, альбом Гуфа не удалят

Музыкальный фестиваль Signal отменён в арт-парке «Никола-Ленивец», но зато едет в Москву, в то время как нависшая над дебютным альбомом Гуфа угроза отступает. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Фестиваль Signal перенесён в Москву

Организаторы фестиваля современной музыки, искусства и архитектуры Signal сообщили, что мероприятие состоится в Москве на разных городских площадках. Согласовать его проведение в традиционном месте, в арт-парке «Никола-Ленивец», с 14 по 18 августа не удалось. В Москве фестиваль состоится в тот же уик-энд.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что проведение Signal невозможно по соображениям безопасности.

Летом 2025 года на территории «Никола-Ленивца» без каких-либо осложнений прошли масштабные фестивали «Бессонница» и «Архстояние».

Миллиардер Рыбаков не смог выкупить и удалить альбом Гуфа

Правообладатель альбома Гуфа «Город дорог» Антон Пронин заявил, что сделка по продаже релиза миллиардеру и блогеру Игорю Рыбакову за 95 миллионов рублей отменяется. Причиной послужило желание последнего удалить лонгплей со всех площадок из-за его тлетворного влияния на молодёжь. Отмену сделки подтвердил и сам Рыбаков в беседе с «Рамблером». Впрочем, поклонникам «Города дорог» не стоит расслабляться. После волнующих событий последних недель альбомом заинтересовалась Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая попросила МВД проверить его на пропаганду запрещённых веществ.

Пиар-ход или реальная сделка: может ли Рыбаков удалить альбом Гуфа

Татьяна Буланова отреагировала на насмешки над своими танцорами

Певица Татьяна Буланова назвала случайностью неожиданную славу своих танцоров. Недавно в соцсетях завирусился ролик, где подтанцовка артистки исполняет не самые замысловатые движения. Буланова отметила, что её команда уже 25 лет танцует таким образом, поэтому ей странно, что они «взорвали сеть» и развеселили зрителей именно сейчас. Певица допускает, что теперь танцоры будут плясать на подобный манер чаще, а также придумают что-то новое, чтобы удивить публику.

Леди Гага стала лидером по номинациям премии MTV VMA

Премия MTV Video Music Awards объявила имена номинантов в 2025 году. Американская певица Леди Гага претендует на победу в 12 категориях. 11 номинаций у ближайшего преследователя в лице Бруно Марса, за ним идёт Кендрик Ламар с десятью номинациями. Церемония MTV VMA пройдёт 7 сентября. Премия традиционно отмечает лучшие видеоклипы. С полным списком категорий и номинантов можно ознакомиться в новости.

Gazgolder запустил музыкальное шоу с треками из неожиданных звуков

Лейбл Gazgolder запустил шоу «Доктор Звук». В его рамках разные артисты записывают треки из скрипа кроссовок, стука по батарее и других случайных подручных звуков. В первом выпуске гостем шоу стал рэпер Pra (Killa'Gramm). Получившийся у него трек «Стенка на стенку» уже можно послушать на стримингах. Помимо работы над песней в студии, шоу также состоит из интервью с гостем.

Следующие выпуски будут посвящены Baby Cute, Pastor Napas, DEEMARS и другим артистам.

Релиз недели

Второй Ка – Минимум из ста

Казахстанский дуэт «Второй Ка» часто экспериментирует с жанрами, успев попробовать себя и в хип-хопе, и постпанке. Их стильный новый трек лежит ближе к альтернативному року и мгновенно цепляет своей томной атмосферой.

Материал недели

Тест: музыкальные термины и сленг, о значении которых вы не знали

