Поп-рок-ностальгия и шугейз про жуков: зарубежные новинки недели

Поп-музыканты братья Джонас оглядываются на прошлое с радостью, а рок-группа Good Charlotte — с меланхолией. Японские металистки BABYMETAL вовсю веселятся с коллегами по жанру, а лидер коллектива Falling In Reverse опять признаётся в любви сумасшедшим женщинам. «Рамблер» рассказывает об этих и других интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Jonas Brothers

Синглы

Laufey — Snow White

Жанр: меланхоличная баллада.

Исландская инди-артистка Лэйвей выпустила третий сингл в поддержку альбома A Matter Of Time, премьера которого намечена на 22 августа. В новой композиции певица делится своими переживаниями на тему женского места в обществе. Лэйвей использует образ Белоснежки как символ недостижимого идеала и жалеет, что никогда не сможет стать похожей на неё. Минималистичная аранжировка из акустической гитары и виолончели звучит красиво, но достаточно скромно, чтобы не отвлекать внимание от вокального мастерства артистки.

Falling In Reverse ft. HARDY — All My Women

Жанр: поп-панк.

Похоже, в 2025-м лидер рок-группы Falling In Reverse Ронни Радке пребывает в крайне романтичном настроении: коллектив выпустил уже вторую песню о любви за год. All My Women продолжает идею композиции God Is A Weapon, выпущенной в мае совместно с рок-артистом Мэрилином Мэнсоном.

Несмотря на тематическое сходство, композиции звучат прямо противоположно друг другу. Дуэт с Мэнсоном — это мрачная ода сумасшедшим леди, а All My Women — солнечный поп-панк-хит, их же воспевающий. В новой композиции Радке внезапно становится героем молодёжной комедии, способным легко и быстро превратить свою глупость в харизму.

Альбомы

BABYMETAL — METAL FORTH

Жанр: весёлый разносторонний метал.

Для кого: для тех, кто любит тяжёлую музыку во всех её проявлениях.

В этом году японская метал-группа BABYMETAL отмечает 15-летие со дня создания. Чтобы отпраздновать большую дату, коллектив решил выпустить альбом коллабораций с коллегами по жанру.

В METAL FORTH вошли совместные песни BABYMETAL с немцами Electric Callboy, индийцами Bloodywood и даже россиянами Slaughter To Prevail. Чтобы никто не забывал о феминистических истоках коллектива, артистки также записали по дуэту с певицей Poppy и прогрессивной металкор-группой Spiritbox с женщиной на вокале. В записи ещё одной песни поучаствовал гитарист Rage Against The Machine Том Морелло, регулярно играющий гостевые соло для артистов самого разного уровня.

METAL FORTH — это яркий и разношёрстный срез всего, чем сегодня живёт мейнстримный метал. В большинстве случаев BABYMETAL подстраиваются под стилистику коллег, одинаково изящно вписываясь в юмористический рейв Electric Callboy и безжалостную брутальность Slaughter To Prevail. Настолько контрастные коллаборации отлично подчёркивают, что BABYMETAL обладают слишком чёткой идентичностью милашек с гитарами, чтобы теряться на фоне других артистов.

Good Charlotte — Motel Du Cap

Жанр: приятный поп-рок с нотками меланхолии.

Для кого: для скучающих по нулевым.

Американская рок-группа Good Charlotte выпустила первый альбом за семь лет. Похоже, что коллектив запоздало присоединяется к тренду на поп-панк-ностальгию, заодно пробуя себя в ещё более лёгких жанрах. Например, в Deserve You музыканты напрямую обращаются к кантри, а в Castle In The Sand совмещают мысли о скоротечности времени с минималистичным фортепиано.

В отличие от поп-панк-коллег, Good Charlotte не пытаются молодиться и смело взирают в лицо времени. Старение вызывает у музыкантов лёгкую меланхолию, но они также осознают, что прожитые годы не прошли даром. Солист Джоэл Мэдден с благодарностью поёт о семье и обращается к поклонникам, призывая их следовать за мечтами и ничего не бояться. Good Charlotte записали такой альбом, который мог бы запросто стать финальным в их дискографии: так мудро и лаконично звучит.

No Joy — Bugland

Жанр: мечтательный шугейз.

Для кого: для натуралистов, которые ценят все богатства и яркие краски природы.

Канадская артистка Жасамин Уайт-Глуз, выпускающая музыку под безрадостным псевдонимом No Joy, опубликовала новый альбом Bugland. В название лонгплея укладывается его концепция: Уайт-Глуз писала эту музыку в процессе наблюдения за насекомыми. На взгляд артистки, насекомые живут шумно, но счастливо: так же звучит и альбом.

Основу музыкального наполнения Bugland составляет тёплый шугейз в стиле My Bloody Valentine или Cocteau Twins, но только им артистка не ограничивается. Отдельные треки записаны с элементами экспериментальной электроники, что придаёт релизу непредсказуемости и свежести.

For Those I Love — Carving The Stone

Жанр: разговорное слово, фоновая электроника.

Для кого: для поклонников британской культуры и тех, кто злится на мир вокруг себя.

Ирландский музыкант Джек Балф, пишущий песни под псевдонимом For Those I Love, выпустил свой второй альбом. Каждая композиция здесь собрана из двух элементов: энергетически заряженного монолога и разнообразного звукового полотна, подсвечивающего самые эмоциональные слова и идеи Балфа. Артист красноречиво и яростно жалуется на социальные проблемы Ирландии и окружающего мира, вызывая сочувствие даже в тех случаях, когда аутентичный ирландский акцент мешает уловить суть его недовольства.

Jonas Brothers — Greetings From Your Hometown

Жанр: поп-музыка.

Для кого: для поклонников бойз-бэндов.

Семейное трио Jonas Brothers, когда-то ставшее известным благодаря каналу Disney, выпустило свой седьмой альбом. Для его записи коллектив приехал в родной город Уайкофф в штате Нью-Джерси. По словам музыкантов, релиз стал своего рода любовным письмом их «культурным корням» и дому самому по себе. Одним из главных идейных вдохновителей альбома, по словам Джонасов, стал американский певец Брюс Спрингстин.

Хотя предыстория альбома подразумевает ностальгический подтекст, это не сказывается на содержании. Братья Джонас не делятся подробностями детства и не рассказывают, каково было взрослеть на глазах общественности. На протяжении всей пластинки музыканты пытаются звучать как One Direction, исполняя позитивные хиты о любви. Отсутствие глубокой рефлексии в полной мере восполняется хорошим настроением, которое превращает релиз в сборник симпатичных поп-песен для саундтрека к последнему месяцу лета.

