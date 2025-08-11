Скандальная Инстасамка и юморист Джарахов: блогеры, ставшие певцами

Прославившись в соцсетях, блогеры часто начинают задумываться о покорении музыкальной индустрии. С одной стороны, сделать это им намного проще, чем простым исполнителям, ведь у них уже есть своя фан-база и деньги для записи треков, съёмок клипов и их продвижения. Но даже с такой подушкой безопасности успеха в этой сфере добиваются немногие. «Рамблер» вспоминает сетевых знаменитостей, которые смогли построить музыкальную карьеру и получить признание слушателей.

© Страница Инстасамки в VK; страница Джарахова в VK

Инстасамка

Учёба в колледже и работа в офисе не привлекали юную Инстасамку, которая тогда ещё была просто Дарьей Зотеевой. Поэтому, решив связать свою жизнь с творчеством, она начала заниматься блогингом. Вначале Зотеева, как и многие другие инфлюенсеры, снимала видео о своей жизни, но популярности они ей так и не принесли. Тогда она поняла, что эпатаж и скандальность — ключ к успеху, и начала выкладывать смешные скетчи и ролики, в которых комментировала социально важные события. В сети её можно было увидеть под ником Президентша, который позже Зотеева сменила на Инстасамку.

Длинные ногти, татуировки, откровенные наряды и нахальность — с таким образом Дарья Зотеева стала знаменитой. Вероятно, Инстасамка хотела ещё больше шокировать публику, поэтому и начала петь. В 2019-м она выпустила дебютный альбом Born to Flex. Не обладая сильным голосом, Дарья Зотеева делала ставку на скандальные пиар-компании, которые сопровождали каждый её большой релиз. Она много раз подстраивала ситуации, чтобы привлечь к себе внимание: выгоняла визажистов за опоздание, устраивала ограбления своей же квартиры, поливала себя зелёнкой. Треки Инстасамки не отличаются от её публичного образа: в них она, как истинный рэпер, хвастается своим богатством, не брезгуя эротическими вставками.

Инстасамку отлично приняли в российском шоу-бизнесе. Например, в 2023 году она записала совместный трек с Лолитой «На Титанике», а в 2024-м — мини-альбом с группой «Ленинград» под названием «Бумеры и зумеры».

Валя Карнавал

Детство Валентины Карнауховой, известной как Валя Карнавал, прошло не в богатстве и роскоши, а в обычных реалиях российской провинции. Семья, сводящая концы с концами, ссоры с одноклассниками — в такой атмосфере росла будущая звезда. Но жизнь девушки резко изменилась, когда она начала снимать видео. Сначала она делала стримы для своего YouTube-канала, где демонстрировала, как играет в компьютерные игры, а затем зарегистрировалась в TikTok. Пользователи быстро оценили Валю Карнавал, танцующую под чужие песни. Внезапная популярность помогла девушке пробиться в объединение блогеров Hype House Rus. Его суть заключается в совместном проживании тиктокеров, создающих общий контент.

© Страница Вали Карнавал в VK

Карнавал не стала затягивать с музыкальной карьерой и уже в 2020 году выпустила дебютный трек «Психушка». Его обвинили в плагиате хита американской певицы Биби Рексы I'm a mess, но это не помешало песне завируситься. Клип на неё за первую неделю посмотрели 1 миллион раз, спустя пять лет эта цифра перевалила за 46 миллионов. Несмотря на явную поддержку фанатов, у Вали Карнавал есть и свои ненавистники. Среди них была и народная артистка РФ Лариса Долина. В 2021 году в шоу «Музыкалити» Долина нелестно высказалась о вокальных данных Карнавал и заявила, что на сцене должны быть только музыкально образованные люди. Хотя артистки бросили друг в друга немало колкостей, в конечном счёте они смогли помириться.

Сейчас Валя Карнавал продолжает активно выпускать треки, сменив образ милой девочки на амплуа сексуальной дамы. Из последних треков, завирусившихся в соцсетях, можно выделить песню «Кофеин».

Эльдар Джарахов

Музыка и блогинг в творчестве Эльдара Джарахова тесно переплетены. Учась в новокузнецкой школе, он вместе со своим другом Александром Смирновым основал рэп-группу Prototypes MC. Первого успеха они достигли, когда начали сотрудничество с популярным пабликом во «ВКонтакте» MDK, для которого записали трек «ГИМН МДК». Параллельно с музыкой Джарахов и Смирнов начали вести YouTube-канал, в котором публиковали юмористические скетчи. В 2013-м к дуэту присоединился Илья Прусикин*, который впоследствии стал солистом группы Little Big. Новый проект артисты назвали «КликКлакБэнд». Пользователи высоко оценили их абсурдные пародии на знаменитые клипы, за что в 2013-м артисты получили награду «Медиапремия Рунета».

В 2018-м Джарахов громко заявил о себе как о сольном исполнителе, представив дебютный альбом Rock’n’Rofl. Эта работа, как и последующие за ней, отличалась юмористичностью. Ситуация изменилась, когда в 2021-м Джарахов выпустил лиричный трек «Я в моменте» с рэпером Markul. Артист даже начал петь, несмотря на опасения по поводу своих вокальных способностей. В 2025-м Джарахов и вовсе выпустил очень личный студийник под названием «Эл», в котором он рассказал о своих близких, комплексах и отношении к славе.

Юля Гаврилина

Юля Гаврилина начала свой путь в блогинге с YouTube. В свой канал она выкладывала стримы с прохождением игр. Большой популярности на этой платформе девушка не добилась. В 14 лет она зарегистрировалась в соцсети Musical.ly, которая в 2018 году плавно перетекла в TikTok. Там она стала звездой благодаря своим коротким танцевальным роликам. В 2020-м Гаврилина, как и Валя Карнавал, присоединилась к сообществу блогеров Hype House Rus. В этом же году Юля Гаврилина заняла четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых российских TikTok-блогеров по версии журнала Forbes.

© Страница Юли Гаврилиной в VK

Находясь на гребне успеха, блогерша выпустила дебютную композицию «Жу Жу». В ней она поёт милым, почти мультяшным голосом под клубные дип-хаус-биты. Она отошла от этого стиля в 2024 году. Тогда Гаврилина выпустила трек Drama Queen, который стал хитом в соцсетях. В нём она предстаёт как эмоционально нестабильная девушка, которая постоянно играет со своим партнёром в «горячо-холодно». Этот образ, видимо, ей очень понравился, потому что на нём Гаврилина построила весь свой дебютный альбом «DRAMAТУРГИЯ», вышедший в июне 2025-го.

Блогер и певица Юля Гаврилина выпустила дебютный альбом

Белла Порч

Американка филиппинского происхождения Белла Порч ещё в детстве мечтала писать музыку, но к этой цели судьба вела её тернистым путём. До того как прославиться в TikTok, девушка жила на ферме и даже три года служила в военно-морском флоте США. Сменив форму на гражданку, Белла Порч зарегистрировалась в TikTok. Большинство пользователей узнало её по видео, в котором она мило качала головой в такт песни Millie B «M to the B». Оно стало самым залайканным роликом в соцсети за всю историю его существования.

© Соцсети Беллы Порч

Добившись мировой известности, Белла Порч решила вернуться к своей мечте. В 2021-м она подписала контракт с крупным американским лейблом Warner Records. В этом же году она выпустила дебютный сингл Build a Bitch, который достиг 56-й строчки в чарте Billboard Hot 100. В 2022-м Порч представила мини-альбом Dolls в стиле дарк-поп. В нём также приняли участие такие артисты, как Grimes и Sub Urban.

Сейчас Порч периодически выпускает синглы. В 2024-м она обещала представить новый альбом, но пока так и не раскрыла о нём никаких подробностей.

Эддисон Рэй

Американская блогерша Эддисон Рэй с детства занималась танцами, поэтому она отлично вписалась в концепцию TikTok. Девушка начала публиковать видео в этой соцсети в 2019 году. Вскоре она стала частью сообщества блогеров Hype House, где компанию ей составили Чарли Д’Амелио, Алекс Уоррен и другие. Уже в 2020-м журнал Forbes назвал Эддисон Рэй самой высокооплачиваемой TikTok-звездой.

© Соцсети Эддисон Рэй

За славой последовали съёмки в кино и выпуск дебютной песни Obsessed в 2021 году. В 2023-м она выпустила мини-альбом AR. Примерно с этого времени начал меняться и её образ. Эддисон стала сотрудничать с модными артистами вроде Charli XCX и Arca и перевоплотилась в гламурную неформалку. В 2024 году артистка подписала контракт с Columbia Records и выпустила сингл Diet Pepsi, который достиг 54-й позиции в чарте Billboard Hot 100. В июне 2025-го Эддисон Рэй выпустила дебютный альбом Addison, который по звучанию напоминает смесь Бритни Спирс и Ланы Дель Рей. В альбомном чарте Billboard пластинка заняла четвёртое место.

*включён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов

Куценко, Пересильд, Горошко: неочевидные актёры с музыкальными карьерами