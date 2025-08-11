Элис Купер заявил, что хотел бы озвучить персонажа в «Симпсонах»

Легенда шок-рока Элис Купер заявил, что он хочет появиться в эпизодической роли в комедийном мультсериале «Симпсоны».

Ранее Купер уже появлялся в конкурирующем шоу «Гриффины», а также в сериалах «Мир Уэйна» и «Дунканвилль». Кроме того, он принял участие в «Маппет-шоу» в 1978 году.

«Когда вышли „Симпсоны“, они были совершенно уникальными. Это было очень, очень смешно. Мне очень нравилось то, что они делали», – заявил Купер в интервью для Grammy.

«Я появился в сериале “Гриффины”, — добавил он. — Они много использовали мою музыку. Мне показалось, что “Гриффины”, пожалуй, более остроумны, но не могу сказать, что более умны. Они оба были действительно очень умные».

77-летний музыкант также с большой теплотой вспомнил своё участие в «Маппет-шоу»: «Удивительно, но до сих пор люди говорят: „Я увидел вас в «Маппет-шоу», а потом пошёл и купил все ваши альбомы“».

