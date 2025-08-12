Тейлор Свифт анонсировала новый альбом The Life of a Showgirl

Американская поп-певица Тейлор Свифт раскрыла в подкасте New Heights название своего 12-го альбома — The Life of a Showgirl. Также информация о релизе появилась на сайте артистки 12 августа в 12:12.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Подкаст New Heights вместе со своим братом ведёт игрок в американский футбол Тревис Келси, который состоит в отношениях со Свифт. Выпуск эпизода с Тейлор состоится 13 августа, но в социальных сетях уже появился отрывок, где артистка достаёт зелёно-оранжевый чемодан и говорит название альбома.

В Нью-Йорке и Нашвилле появились баннеры с QR-кодом, который перекидывает в специальный плейлист с песнями Свифт под названием «And, baby, that’s show business for you ❤️🔥». Все песни из плейлиста спродюсированы Максом Мартином и Шеллбаком. На этом основании фанаты полагают, что именно они работали над новым альбомом, а не Джек Антонофф, занимавшийся последними релизами певицы.

