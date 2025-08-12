Электронный фестиваль «Портал 2030–2050» состоится в «Москино»

Фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050» состоится с 29 августа по 14 сентября 2025 года в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Мероприятие пройдёт на территории московского кинозавода «Москино». Гостей ждут выступления более 110 известных диджеев из 12 стран мира, включая Yves Larock, Бурака Йетера, Legroni, Алекса Гаудино, двух секретных хедлайнеров и других.

На фестивале также ожидаются особая K-pop-программа и яркие визуальные шоу, созданные при участии международных специалистов, сообщает InterMedia со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

С 29 по 31 августа фестиваль будет ориентирован на K-pop. Зрители увидят выступление южнокорейского артиста Wonsub и концерт симфонического оркестра CAGMO, который исполнит мелодии популярных K-pop-звёзд. Тогда же состоится концерт казахской группы Nomads.

В последующие уик-энды на главной сцене выступят хедлайнеры

KiiDA — 5 сентября

Yves Larock — 6 сентября

Бурак Йетер — 7 сентября

Phlegmatic Dogs — 7 сентября

Legroni — 12 сентября

Алекс Гаудино — 14 сентября

GOOM GUM — 14 сентября.

Фестиваль «Портал 2030–2050» состоится уже во второй раз — в 2024 году его гостями стали более 190 тысяч человек. Один из символов фестиваля, гигантская фигура космонавта, вернётся и в этом году.

