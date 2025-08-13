Детство в приюте, зависимость и ложный инфаркт: как живёт Стас Пьеха

13 августа российскому поп-исполнителю Стасу Пьехе исполнилось 40 лет. В честь этого события «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из биографии артиста и рассказывает, почему Пьеха очутился в детском приюте, зачем открыл наркологическую клинику и как относится к институту брака.

Стас Пьеха был непоседливым ребёнком

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года. При рождении он носил фамилию «Герулис» по своему отцу — джазовому музыканту Пятрасу Герулису. Мать артиста — телеведущая Илона Броневицкая, дочь культовой советской певицы Эдиты Пьехи и её концертного директора Александра Броневицкого. Родители Стаса Пьехи расстались спустя год после его рождения, так что воспитанием мальчика занимались только его мать и бабушка. С отцом Пьеха не общался.

В августе 2023 года Пьеха признался изданию WomanHit, что его детство было «гопническим». Всё свободное время будущий музыкант проводил на «чердаках, крышах и в подвалах» и почти не занимался учёбой.

Я знал коды от многих подъездов во всех районах, мы искали какую-то мебель во дворах, однажды скрутили со старых аттракционов Бабу-Ягу и принесли в подвал, где сделали с ней инсталляцию. А потом были милиция, хулиганства, наркотики и прочее. Есть что вспомнить, о многом не расскажешь.

Будучи под пристальным надзором бабушки, артист всё же сумел окончить Хоровое училище имени Глинки, а затем поступить в Музыкальное училище имени Гнесиных.

В детстве Стас Пьеха нарочно не слушал песни бабушки

Эдита Пьеха была всесоюзной любимицей, но её внук долгое время этой любви не разделял. В 2023 году, выступая в качестве жюри в телешоу «Суперстар» (2008–...), Пьеха признался, что в детстве не слушал бабушкины песни «из чувства протеста». Певец объяснил это тем, что Эдита Пьеха пела «ретро», а он сам был бунтующим подростком. К тому же на семейных застольях был установлен запрет на исполнение песен, не входивших в репертуар артистки. С возрастом Пьеха всё же нашёл в себе силы полюбить бабушкино творчество.

Стас Пьеха часто проводил время в детдоме

Хотя Стас Пьеха не рос сиротой, проводить много времени с семьёй ему не удавалось. В 1986 году родилась его единокровная сестра Эрика Быстрова, но дети слишком отличались характерами и не подружились. Найти компанию будущему артисту удалось в неожиданном месте: в детдоме, директором которого была хорошая знакомая его бабушки.

Как Пьеха рассказывал изданию «Культура Петербурга» в августе 2024 года, в возрасте восьми лет он часто заглядывал в приют в гости. В десять лет будущий артист мог приезжать туда на долгое время. В определённый момент Пьехе даже предоставили отдельный изолятор с кроватью, на которой он мог ночевать.

В [петербургской] квартире чаще всего не было никого: Эдита — на гастролях, мама переехала в Москву... В детдоме мне было лучше — много ребят, друзья, движуха, игры, первые чувства к девочкам. Помню: у меня была первая любовь, мне — 10, ей — 17. Любовь безответная, естественно.

Артист уверен, что время, проведённое с детдомовскими детьми, помогло ему усвоить главные жизненные ценности. Здесь он научился защищать свои интересы, не поступать плохо, не предавать близких и многому другому.

Стас Пьеха поборол наркозависимость и решил помогать другим

Хулиганистое детство и отсутствие должного надзора со стороны взрослых привело к тому, что Стас Пьеха довольно рано пристрастился к запрещённым веществам. Несколько раз артист едва не умер, но сумел взять себя в руки и обратиться за помощью. Сегодня музыкант ничего не употребляет, но соглашается с утверждением, что «бывших наркоманов не бывает».

В 2016-м Пьеха даже открыл в Москве наркологический центр. В интервью изданию Lady Mail весной 2025 года артист объяснил это решение желанием «служить обществу», так как назвать это прибыльным бизнесом тяжело.

Самое главное в обретении трезвости — понимание того, что ты должен ежедневно соблюдать психологическую гигиену. Зависимость — это психиатрия, сродни биполярному расстройству и другим формам заболеваний. И без терапии от неё не избавиться. Надо, как говорит великая женщина в наркологии, врач-реабилитолог Валентина Новикова, ежедневно тестировать реальность. Потому что голова зависимого человека устроена так, что чем она умнее, тем хитрее обманывает этого же человека.

Стас Пьеха на благотворительной акции «Добрый кассир»

Продюсер Виктор Дробыш считает Стаса Пьеху своей главной гордостью

Эдита Пьеха стала тем человеком, кто отдал юного Стаса Пьеху в хор, но именно продюсер Виктор Дробыш помог ему запустить музыкальную карьеру. С ним артист познакомился на съёмках четвёртого сезона телепроекта «Фабрика звёзд» в 2004 году. По итогам соревнования Пьеха занял третье место: победу тогда одержала певица Ирина Дубцова.

Дробыш стал главным продюсером Пьехи и помог ему записать дуэты «Она не твоя» с Григорием Лепсом и «Ты грустишь» с Валерией. Песни сделали молодого исполнителя известным и помогли ему закрепиться на эстраде. Сам Дробыш, работавший в том числе с Николаем Носковым, группой «Тутси», певицей Славой и многими другими, в 2023 году назвал Пьеху своей главной гордостью.

Из артистов больше всего горжусь Стасом Пьехой и в первую очередь — нашим совместным долголетием. Мы будем с ним сотрудничать всегда и всегда будем популярны. У этого артиста есть публика, которая умрёт вместе с ним.

Виктор Дробыш и Стас Пьеха, 2019 год

Стас Пьеха дважды был близок к инфаркту

Пагубные привычки, плотный график и постоянная жизнь под пристальным вниманием аудитории серьёзно истощили здоровье Стаса Пьехи. Из-за этого он нередко попадал в больницу, а в 2019 году и вовсе признался, что перенёс инфаркт в 34 года. Это заставило артиста пересмотреть жизненные приоритеты и заняться здоровьем.

Несмотря на это решение, организм Пьехи ещё несколько раз давал сбои. Летом 2022-го музыкант был госпитализирован в кардиореанимацию Боткинской больницы. Выйдя на связь с поклонниками, Пьеха подчеркнул, что врачи диагностировали у него проблемы с центральной нервной системой. В августе 2023 года артист признался в интервью изданию WomanHit, что у него дважды подозревали инфаркт, но диагноз оба раза не подтверждался.

Насколько я понял, и тогда, и сейчас был ишемический приступ, не инфаркт. Есть что-то сходное, но разрыва сосуда не было. После второй похожей истории, которая случилась недавно, выяснилось, что у меня есть некая патология в сердце и это не про инфаркт, а про центральную нервную систему, про гормональный фон, это эндокринная история. Врачи советуют выровнять биоритмы сна и бодрствования, восстановить гормональную, нервную систему. Прохожу терапию. Возвращаю спорт, занимаюсь без перегрузок организма.

В 2025 году Пьеха придерживается схожей философии. В интервью «Шоу Воли» артист даже признался, что отказался от изнурительных гастролей, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Сегодня музыкант готов давать не больше 100 концертов в год.

После успеха на «Фабрике звёзд» Стас Пьеха сбежал в деревню

После участия в «Фабрике звёзд» Пьеха действительно прославился и мог не волноваться об отсутствии работы, но это негативно сказалось на его здоровье. Певец отмечал, что после финала телепроекта ему было неловко находиться дома. Пьеха всё время задавался вопросом, почему вокруг нет камер. Выходя на улицу, артист постоянно встречал узнававших его людей и сильно пугался. Чтобы справиться с нахлынувшей тревогой и волнением, Пьеха на два месяца уехал в деревню. По их окончании певец отправился в изнурительный гастрольный тур, в котором не оставалось времени на переживания.

Стас Пьеха считает Москву и Санкт-Петербург «одним большим городом»

Стас Пьеха родился и вырос в Санкт-Петербурге, но в возрасте 17 лет он переехал в Москву. Поначалу в столице было непросто, так как у артиста не было ни связей, ни друзей, ни чёткого понимания, что делать со своей жизнью. Пьеха делился в интервью «Культуре Петербурга», что тогда он сильно скучал по родному городу, но возвращению туда мешали неназванные сложности. Спустя много лет артист всё же вернулся в Петербург и, прогуливаясь по знакомым улицам, почувствовал острый прилив ностальгии. По словам Пьехи, ему захотелось перечеркнуть прошлое, вернуться и «переписать сценарий своей жизни».

Потом я как-то смирился с тем, что Москва и Петербург находятся рядом. Лететь — час, ехать — четыре часа. И я для себя следующую конструкцию придумал. Существует один большой город, просто у него два разных конца: Москва и Петербург. Я знаю, что есть какая-то вражда между Москвой и Петербургом, но я этого не понимаю. Мне кажется, люди похожи и там и там, просто Москва живёт быстрее, мыслит чуть прогрессивнее. Питер в чём-то стагнирует, но в чём-то является образчиком культуры, он консервативнее.

Воспоминания о детстве в Петербурге вдохновили Пьеху на написание песни «Дети Петра». Она вышла в августе 2024-го. В ноябре того же года музыкант опубликовал клип, в который попали кадры зданий, знакомых ему с детства.

Стас Пьеха считает себя заложником своего образа

Хулиганистый образ жизни Пьехи привёл его не только к проблемам со здоровьем, но и к соответствующим музыкальным интересам. Артист не раз признавался в любви к тяжёлой музыке, а недавняя смерть Оззи Осборна даже заставила Пьеху задуматься над собственной жизнью. В 2022 году в интервью изданию «Теленеделя» музыкант сетовал, что считает себя заложником образа поп-звезды.

Для всех Стас Пьеха — это романтичные песни, а я считаю себя альтернативщиком чистой воды, который с детства слушает панк-рок. И получается, что источник моего заработка — это музыка романтическая, а я стараюсь раздвигать рамки и не быть конформистом. Сейчас для этого появилось больше возможностей.

Одной из таких «нонконформистских» песен стал трек «Злые вороны», который Пьеха выпустил ранее в этом году. Артист попробовал себя в жанре фолк-метала и даже продемонстрировал навыки экстремального вокала.

Стас Пьеха — отличный отец и сторонник нетрадиционной модели брака

Несмотря на звёздный статус и поклонение публики, Стас Пьеха не склонен к любовным приключениям. Артист был женат лишь однажды: в 2013-м его избранницей стала модель Наталия Горчакова. Спустя год в семье родился сын, которого назвали Петром. Но отношения супругов испортились, поэтому в 2015-м бывшие возлюбленные разъехались и стали жить по отдельности.

Стас Пьеха в сыном

С тех пор Пьеха регулярно подчёркивает в интервью, что ему комфортно в одиночестве. Артист даже высказывался в поддержку гостевого брака — модели супружеских отношений, при которой муж и жена живут в разных местах, но видятся по выходным. Весной 2025 года в интервью порталу Lady Mail Пьеха объяснял эту идеологию так:

Если двоим удобно не жить вместе, встречаясь несколько раз в неделю, то часто это более надёжный способ построить семью, чем постоянно находиться в бесконечном слиянии, в котором один человек может сильно страдать или компенсировать свои дефициты на стороне. При этом хочу сделать акцент, что гостевой брак — это не про свободные отношения, их я вообще за отношения не считаю.

Несмотря на необычное отношение к семейным ценностям, Стас Пьеха остаётся хорошим отцом. По словам его экс-супруги, он всегда общается с сыном и «даёт ему столько, что просто не унести». Об этом Горчакова заявила в одном из выпусков телепрограммы «Звёзды сошлись» (2017–...) на НТВ.