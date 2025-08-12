Фестиваль исторических садов в Царицыне объявил концертную программу

В музее-заповеднике «Царицыно» с 22 по 31 августа 2025 года пройдёт Фестиваль исторических садов, где ландшафтные арт-объекты существуют параллельно с музыкой, музейными выставками, исследованиями, историей и философией. Музыкальная программа объединит традиции и современность, классику и этнику, сообщается в пресс-релизе.

© Пресс-служба фестиваля

22 августа в 18:30 Пётр Главатских и ансамбль японских барабанов «Мийяби Тайко» дадут концерт «Достучаться до небес». Зрителей ждут авторские обработки традиционных мелодий и современные композиции, объединяющие Восток и Запад.

23 августа в 18:30 Гитаристы Дмитрий Бородаев и Глеб Окунев вместе с танцовщицей Людмилой Пущиной устроят шоу «Сады Испании». В их исполнении прозвучат шедевры де Фальи, Гранадоса и Альбениса.

24 августа в 18:30 Государственный Кремлевский оркестр под управлением Игоря Шевернева и солистка Вера Кононова представят «Цветочный концерт». Они испонлят вальс Чайковского, романсы Рахманинова и мотивы китайской народной музыки.

29 августа в 18:30 брасс-ансамбль NewLife в своём выступлении объединит академическую традицию с джазовыми импровизациями.

30 августа в 15:00 зрители увидят «Танцевальные ритмы Японии», в частности, танец «Нихон-Буе», где каждый жест — это поэзия. Шоу будет проходить под аккомпанемент национальных инструментов.

31 августа в 15:00 состоится концерт московского квартета «Брасс Пульс». В нём примут участие Аркадий Шилклопер, Кирилл Солдатов, Олег Абрамов и Фёдор Шагов. Они исполнят авторские композиции, джазовые импровизации и даже рождественский гимн Джона Раттера.

Вход на Фестиваль исторических садов свободный.

Классика в горах и электроника в парках: главные фестивали августа