Фестиваль Signal 2025 объявил подробности программы в Москве

Фестиваль Signal 2025 состоится с 15 по 18 августа в Москве на нескольких площадках. Как сообщили организаторы в соцсетях, при переносе мероприятия из Никола-Ленивца в столицу удалось сохранить 80% программы, включая основную музыкальную часть и арт-объекты.

© Предоставлено организаторами фестиваля Signal

Мероприятия фестиваля распределятся по клубам Москвы: DEX, Crystal Factory, Gazgolder, Leveldva и Community. Первые две локации — основные, между ними будут курсировать шаттлы.

События образовательного блока Academy пройдут в Moscow Film School 15 августа и в Moscow Music School 16 августа. Вход будет осуществляться по бесплатной регистрации, которая вскоре откроется на сайте.

Билеты на Signal 2025 позволяют посетить все городские площадки, а также дают возможность купить билет на фестиваль в следующем году по минимальной цене. Неиспользованные билеты будут действовать на Signal 2026.

В продаже есть категории билетов на весь уик-энд или на однодневный доступ на все площадки. Гости фестиваля также могут приобрести билет на отдельные события на входе каждой из локаций.

Подробное расписание с выступлениями артистов будет опубликовано позднее.

