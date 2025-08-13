OG Buda, SODA LUV, тима ищет свет выступят на втором мероприятии «Сила Звука»

26 августа пройдёт второй экспериментальный концерт «Сила Звука» для пользователей музыкального сервиса Звук. В лайнап вошли OG Buda, SODA LUV, Thomas Mraz, ТРАВМА, тима ищет свет, КАССЕТА, паранойя и SOLIDNAY. На мероприятии можно будет услышать альтернативное звучание известных хитов.

© Звук

Артисты выберут новые настроения для своих треков: неспешные композиции станут динамичными, а в весёлых появятся грустные мотивы. Концерт будет посвящён итогам этого лета. Мероприятие ориентировано на аудиторию 18+ и состоится 26 августа в 19:00.

Попасть на «Силу Звука» можно бесплатно. Для этого нужно быть пользователем сервиса Звук и послушать внутри него особый плейлист. Рандомайзер выберет победителей из числа самых активных пользователей. До 25 августа выигравшие получат приглашения на почту, указанную при регистрации в сервисе.

«Звук продолжает менять подход к работе с артистами и искать новые форматы. Это уже второе мероприятие в такой концепции, которое подарит слушателям уникальный музыкальный опыт. Надеемся, что наши гости не только услышат любимые треки в неожиданном звучании, но и смогут ещё раз прожить самые яркие эмоции прошедшего лета», — заявила директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова.

Подробные условия конкурса доступны по ссылке.

Музыкальный сервис Звук проведёт первый концерт серии «Сила Звука»