«Совершили невозможное»: Максим Фадеев выпустил клип, сделанный с помощью ИИ

Музыкант и продюсер Максим Фадеев представил видео на трек «иди на мой голос», выпущенный 25 июля. Все три персонажа, которых можно увидеть в клипе, были созданы с помощью нейросетей.

В своих соцсетях Максим Фадеев написал, что его команда вместе с отечественными и белорусскими разработчиками «совершила невозможное». Они построили «целую вселенную», в которой существуют цифровые копии реальных людей, в том числе и самого Максима Фадеева.

Сюжет клипа похож на психологический триллер. В нём девушка пытается сбежать из бесконечного белого коридора. На её пути встречаются препятствия, поэтому героине приходится то погружаться на дно, то разбивать стену. Но всё это время ей помогает голос Максима Фадеева.

В видео можно найти недоработки, на что Фадеев и сам обращает внимание поклонников. Как он считает, это всего лишь «вопрос нескольких месяцев». Он также добавил, что уже сегодня можно создавать за недели то, на что раньше уходили месяцы работы и десятки миллионов рублей.

Нам удалось сделать то, что считалось невозможным ещё год назад. Мы показали, что можно создавать качественный контент быстрее, дешевле и технологичнее, чем традиционными методами. Теперь у музыкантов есть то, что дороже денег: бесконечные способы выразить себя. Без оглядки на бюджеты.

Ранее Фадеев заявил, что каждый мультяшный клип Глюкозы стоил примерно 100 тысяч долларов.

