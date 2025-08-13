Найк Борзов едет по ночной столице в клипе MSK

Российский инди-рок-музыкант Найк Борзов представил музыкальное видео на свой последний сингл MSK. Атмосферный ролик посвящён столице и уходящему лету.

© Соцсети Найка Борзова

Несмотря на танцевальную энергетику, трек действует умиротворяюще. Примерно такое же настроение передаёт и музыкальное видео. В нём можно увидеть, как Найк Борзов едет по ночной Москве и встречает рассвет на одной из крыш. Иногда в ролике появляются яркие кадры с двумя влюблёнными, которые являются то ли воспоминаниями главного героя, то ли его впечатлениями от столицы.

Ранее Найк Борзов представил клип на трек «Полёт», который вошёл в альбом «Изнутри» 2010 года.

