Стали известны дата выхода и трек-лист нового альбома Тейлор Свифт

Тейлор Свифт объявила, что её новый альбом The Life of a Showgirl выйдет 3 октября, а также представила обложку и трек-лист, в заглавной песне которого участвует поп-певица Сабрина Карпентер.

Свифт анонсировала новый альбом в социальных сетях и в подкасте New Heights Show, который ведут её возлюбленный, американский футболист Трэвис Келси, и его брат Джейсон. На своём сайте артистка представила делюкс-версии релиза The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume, которые будут доступны на блестящем оранжевом виниле, подарочном CD и кассете. Там же можно ознакомиться с обложками делюкс-версии.

В соцсетях Свифт подтвердила, что спродюсировала альбом вместе с Максом Мартином и Shellback.

В подкасте певица поделилась, что на создание The Life of a Showgirl её вдохновила радость, которую ей принесло участие в туре Eras. «Этот альбом — о том, что происходило за кулисами моей внутренней жизни во время этого тура, который был таким бурным, энергичным и ярким», — сказала она.

В альбоме будет всего 12 песен. Певица призналась, что часто она пишет большое количество музыки, которое хочется выпустить разом. Сечас она предпочла сконцентрироваться на качестве и одной теме, чтобы пластинка складывалась в идеальный пазл.

Трек-лист альбома The Life of a Showgirl:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter

