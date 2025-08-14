Фадеев считает, что искусственный интеллект не угроза для музыкантов

Продюсер и композитор Максим Фадеев считает, что нейросети могут быть полезны компетентным творцам в создании музыки.

© Предоставлено менеджментом артиста

«Я считаю, что искусственный интеллект не может потеснить музыкантов по одной простой причине, потому что для талантливого человека, композитора нейросети — это хороший помощник. Конечно, если есть необходимость в ИИ. А для человека, не знающего основ музыки и не умеющего, нейросеть — это ничто», — сказал Фадеев в разговоре с ТАСС.

Продюсер поддерживает использование нейросетей при создании музыкальных произведений. 13 августа у композитора вышел клип «Иди на мой голос», для которого ИИ сгенерировал цифровых двойников Фадеева и актёров. Продюсер признался, что у него есть в запасе большое количество непопсовой музыки, которую он не выпускает в мир, так как думает, что на это нет спроса. Однако сейчас Фадеев стал понимать, что у аудитории всё же есть интерес к нестандартным решениям.

«Совершили невозможное»: Максим Фадеев выпустил клип, сделанный с помощью ИИ