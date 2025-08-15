Продажа квартиры за видео и дочь со странным именем: путь Нюши

15 августа одной из самых ярких российских поп-певиц Нюше исполняется 35 лет. В честь этого «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из её жизни и рассказывает, на какие жертвы пошла семья артистки ради её карьеры, за что Нюшу обвиняли фанаты и как сложились её отношения с мужчинами.

© Соцсети Нюши

У Нюши был контракт с отцом

Нюша с детства была окружена музыкой, ведь её отец Владимир Шурочкин был одним из солистов группы «Ласковый май». Он и помог юной певице покорить сцену, став её продюсером. Они даже заключили друг с другом контракт, который, по мнению Нюши, был очень комфортным. «Мы могли в любой момент поменять условия даже не письменно, а устно. Я могла сказать: “Пап, ну всё, я хочу пересмотреть процент, мне сейчас не хватает”», — объяснила певица в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией в 2020 году.

© Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Хотя никаких претензий у Нюши к отцу не было, она всё равно решила прекратить с ним работу в 2019 году. В беседе с «Новым радио» в 2024-м Нюша призналась, что они несколько лет обсуждали этот вопрос, ведь им было очень важно расстаться на позитивной ноте.

Я поняла, что нужно что-то менять, потому что у нас были прекрасные 10 лет вместе, но так, как было раньше, уже не работает.

Сейчас Нюша работает с новой командой, продолжает сама писать песни и делает модные ремиксы на свои старые хиты.

Нюша была участницей группы «Гризли»

Музыкальная карьера Нюши началась, когда ей было всего 11 лет. Тогда она стала участницей группы «Гризли», которую собрал Владимир Шурочкин. Он планировал сделать квартет из двух парней и двух девушек. Парней он нашёл, а девушек у него выбрать никак не получалось. Как призналась Нюша в интервью для The Voice в 2013-м, она тогда разозлилась на отца и сказала ему: «А почему ты меня не рассматриваешь в качестве участницы группы? Чем эти ребята лучше меня?» Так Нюша и попала в группу.

Коллектив активно гастролировал по России и Германии, из-за чего юная певица часто пропускала школу. Нюша рассказала изданию «7дней.ru» в 2011 году, что учителя пытались закрывать глаза на её пропуски, но проблемы иногда всё же возникали.

Маму как-то вызвала в школу учительница: «Я восхищаюсь вашей дочерью, она прекрасно поёт, но почему она во время урока русского языка напевает что-то по-английски?!» А я тогда вернулась с двухмесячных гастролей по Германии, там общалась в основном на английском, и в результате у меня в голове всё перепуталось.

У Нюши нет музыкального образования

© Соцсети Нюши

Несмотря на явный интерес Нюши к музыке, родители не отдавали её в музыкальную школу. В беседе с The Voice певица предположила, что её отец не хотел, чтобы она становилась музыкантом.

Очень хорошо он знал всё изнутри. А когда я увлеклась музыкой, надеялся: это временно. Но позже попросил друга, педагога по сольфеджио, позаниматься со мной.

Владимир Шурочкин также попросил своего знакомого оценить способности Нюши, ведь сам он не мог сделать это объективно. Учитель послушал её, проверил слух и заявил, что «перспективы есть». Нюше купили синтезатор, и уже через месяц она написала свою первую песню, но в школу её так и не отдали. Примерно полгода Нюша занималась на дому. По словам артистки, занятия на фортепиано проходили тяжело, потому что она была неусидчивым ребёнком.

Сейчас жалею, что училась музыке так мало, мечтаю наверстать упущенное. Ведь я композитор, и бывают ситуации, когда сочиняю что-то, а наиграть или записать, как нужно, не могу.

Нюша занималась тайским боксом

Вместо музыкальной школы Нюша для себя избрала необычную секцию — тайский бокс. К этому виду спорта её привело желание быть независимой и уметь постоять за себя. В 2017 году в беседе с «Авторадио» Нюша призналась, что боксом она занималась не так долго — примерно полтора года. После она поняла, что это «суровое направление», к которому «нужно прийти».

Нюша официально поменяла своё имя

© Соцсети Нюши

Имя, которое Нюша получила при рождении, — Анна Шурочкина. В самом начале карьеры девушка поняла, что для сцены нужен звучный псевдоним. Об этом она рассказала изданию «7дней.ru».

Анна — это, конечно, красивое имя, но обычное. Сначала я хотела придумать что-то англоязычное — Аиша, например, а потом вспомнила о прекрасном русском имени Нюша: меня ведь в детстве звали именно этим вполне законным производным от Анны.

Певица так сильно привыкла к псевдониму, что в 17 лет поменяла своё имя в паспорте с Анны на Нюшу.

Отец Нюши продал квартиру, чтобы снять ей первый клип

Пусть Владимир Шурочкин и был признанным музыкантом, в списках Forbes он не числился. Поэтому в начале сольной карьеры Нюши он пошёл на большой риск и продал свою единственную квартиру — всё ради клипа на дебютный сингл певицы «Вою на Луну» в 2009-м.

Видео получилось кинематографичным: в нём использовано множество локаций и спецэффектов. Да и начинается оно с проходки Нюши по крыше над ночным городом, что выглядело достаточно эпично.

Старания Шурочкиных оправдались, ведь трек «Вою на Луну» стал первым хитом Нюши.

В 2025 году издание «Газета.ру» спросило певицу, удалось ли ей отблагодарить своего отца, на что она ответила так: «Эти деньги были возмещены прибылью, и потом папа сам себе заработал на квартиру. Конечно, я благодарна, но это был осознанный шаг бизнесмена в том числе, а не подарок дочери».

<img class="" src=""/>

Нюша записала песню с бывшим возлюбленным

Одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса середины 2010-х стали Нюша и Егор Крид. Их роман начался в 2014 году, когда Крид только начинал свою музыкальную карьеру, а Нюша уже была суперзвездой. Но об их отношениях публика узнала лишь в 2016-м, когда они уже расстались. Тогда Егор Крид дал интервью изданию Super, в котором назвал Нюшу лучшей девушкой в своей жизни и сказал, что хотел от неё детей. Кроме того, он перепел её песню «Только», добавив строчку, в которой намекнул, что причиной расставания был отец артистки.

Нюша же ответила в интервью «Комсомольской правде», что это «некрасивый поступок» со стороны Егора и что он исковеркал причину их расставания. По её мнению, они разошлись из-за разных взглядов на жизнь.

Когда все уже начали забывать об этой ситуации, Нюша и Егор Крид удивили своих фанатов, записав совместный трек Mr. & Mrs. Smith, который после вошёл в альбом Крида «58». В песне они, конечно же, рефлексировали по поводу своих отношений. Лирика давала ясно понять, что они поставили точку в их совместной истории, несмотря на явный интерес друг к другу: «Я еду домой, меня не зови. Если наберу — трубку не бери».

Интересно, что на момент создания композиции Нюша уже была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Как рассказала певица в интервью Лауре Джугелии в 2020-м, её муж даже присутствовал в студии звукозаписи вместе с ней и Кридом. По словам Нюши, Сивов спокойно отнёсся к коллаборации, потому что он «взрослый и уверенный в себе мужчина».

Нюша — мать Симбы

Помимо Егора Крида, у Нюши был громкий роман с предпринимателем Игорем Сивовым, который ради певицы развёлся со своей женой. В 2017 году они тайно расписались в Казани. А уже 6 ноября 2018-го певица родила девочку, которой пара дала необычное имя — Симба. Пользователи сразу же раскритиковали их выбор.

Нюша спокойно отнеслась к недовольству в Сети. «В своё время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, ведь это самое распространённое имя. А теперь и дочь моя — единственная в своём роде. Нам с мужем нравится “Король Лев”, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда её увидим, сразу поймём, какое имя подойдёт больше. Так и произошло», — цитирует слова певицы «Комсомольская правда». Позже Нюша призналась, что у её дочери двойное имя — Серафима-Симба.

14 декабря 2021 года Нюша родила сына. Звёздные родители вновь выбрали не самое распространённое имя — Сафрон. Спустя несколько лет, в 2024 году, Нюша и Игорь Сивов объявили о разводе. Одной из причин, как намекнула Нюша в интервью с Лаурой Джугелией в 2024-м, стали измены Сивова. Дети после их расставания остались жить с отцом в Дубае.

Детство в приюте, зависимость и ложный инфаркт: как живёт Стас Пьеха