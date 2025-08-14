Ваня Дмитриенко — «Настоящая»: текст песни, история создания, интересные факты

В 2025-м поп-артисту Ване Дмитриенко исполняется 20 лет. Вместе с ним самим взрослеет и его музыка, что прекрасно демонстрирует композиция «Настоящая», выпущенная в этом же году. «Рамблер» рассказывает об истории создания трека и делится текстом песни, которую можно здесь же и послушать.

Ваня Дмитриенко — «Настоящая»: текст песни

[Интро]

Мне страшно, что я здесь один,

И тебя тут вовсе нет,

Ты для меня мелатонин,

Мой идеальный силуэт.

А тело просит о любви

И руки молят о тебе,

Ты хочешь меня приручить,

Давай же, прикоснись ко мне.

[Куплет 1]

Вообще, ты мой любовный шлейф,

Твой взгляд — мой свет,

Я горю, и ты сгораешь за мной вслед

Пьяный режиссёр или плохой поэт.

Дай мне выпить всё в тебе,

А мысли становятся слаще,

Целую тебя такую изящную.

Ты по моей шее губами горящими,

Текут ощущения, Боже, ты настоящая.

[Припев]

Нежные планы,

Залезу в твою душу и спальню,

Здравый смысл рушит желания.

Помни, я тоже знаю твои тайны, да,

Стирай меня прямо до потери сознания

Языками тела и пламени,

Соединяй чувства с горьким вкусом риска.

[Куплет 2]

Да, а возродил карьеру,

Я целую её губы каждый раз как в первый,

Чётко связываю мысли в диалоге с небом.

Мне кажется, мои мечты уже давно не небыль,

Чувствами до неба мы на полпути к забвению,

Из тысячи людей я встретил своё отражение

Вспышками свободы в постоянном наблюдении,

Бери меня всего, моё вдохновение.

[Припев]

Нежные планы,

Залезу в твою душу и спальню,

Здравый смысл рушит желания.

Помни, я тоже знаю твои тайны, да,

Стирай меня прямо до потери сознания

Языками тела и пламени,

Соединяй чувства с горьким вкусом риска.

Ваня Дмитриенко — «Настоящая»: о чём песня

Песня «Настоящая» вышла в апреле 2025 года. Она выполнена в поп-рок-жанре. Это не первый подобный эксперимент для Дмитриенко: ещё в ноябре 2024-го артист выпустил трек «Вишнёвая» с похожим настроением и звучанием. В обеих песнях артист рассказывает о ярких романтических чувствах, которые раскрывают новые стороны его характера.

По словам самого музыканта, он хотел написать песню о «любви, желании и неконтролируемом влечении». Дмитриенко также признался, что между строчками «Настоящей» прописан страх, что новые отношения не будут идеальными, но подчеркнул, что «верит в эту сказку» даже сквозь сомнения.

Смотреть клип на песню Вани Дмитриенко «Настоящая»

Вскоре после премьеры трека «Настоящая» Ваня Дмитриенко также представил клип на него. В ролике певец и группа музыкантов исполняют песню под мостом. Каждый участник сцены тепло одет в верхнюю одежду. Параллельно в клипе чередуются кадры, в которых Дмитриенко проводит время с возлюбленной девушкой. Её роль сыграла Дилара Зинатуллина — блогер и предприниматель. После громкой ссоры с ней Дмитриенко оказывается в обществе сексуальных женщин, которые молят о его внимании. Сам артист продолжает думать о возлюбленной, но она отвергает его попытки попросить прощения.

