Ваня Дмитриенко — «Настоящая»: текст песни, история создания, интересные факты
В 2025-м поп-артисту Ване Дмитриенко исполняется 20 лет. Вместе с ним самим взрослеет и его музыка, что прекрасно демонстрирует композиция «Настоящая», выпущенная в этом же году. «Рамблер» рассказывает об истории создания трека и делится текстом песни, которую можно здесь же и послушать.
Ваня Дмитриенко — «Настоящая»: текст песни
[Интро]
Мне страшно, что я здесь один,
И тебя тут вовсе нет,
Ты для меня мелатонин,
Мой идеальный силуэт.
А тело просит о любви
И руки молят о тебе,
Ты хочешь меня приручить,
Давай же, прикоснись ко мне.
[Куплет 1]
Вообще, ты мой любовный шлейф,
Твой взгляд — мой свет,
Я горю, и ты сгораешь за мной вслед
Пьяный режиссёр или плохой поэт.
Дай мне выпить всё в тебе,
А мысли становятся слаще,
Целую тебя такую изящную.
Ты по моей шее губами горящими,
Текут ощущения, Боже, ты настоящая.
[Припев]
Нежные планы,
Залезу в твою душу и спальню,
Здравый смысл рушит желания.
Помни, я тоже знаю твои тайны, да,
Стирай меня прямо до потери сознания
Языками тела и пламени,
Соединяй чувства с горьким вкусом риска.
[Куплет 2]
Да, а возродил карьеру,
Я целую её губы каждый раз как в первый,
Чётко связываю мысли в диалоге с небом.
Мне кажется, мои мечты уже давно не небыль,
Чувствами до неба мы на полпути к забвению,
Из тысячи людей я встретил своё отражение
Вспышками свободы в постоянном наблюдении,
Бери меня всего, моё вдохновение.
[Припев]
Нежные планы,
Залезу в твою душу и спальню,
Здравый смысл рушит желания.
Помни, я тоже знаю твои тайны, да,
Стирай меня прямо до потери сознания
Языками тела и пламени,
Соединяй чувства с горьким вкусом риска.
Ваня Дмитриенко — «Настоящая»: о чём песня
Песня «Настоящая» вышла в апреле 2025 года. Она выполнена в поп-рок-жанре. Это не первый подобный эксперимент для Дмитриенко: ещё в ноябре 2024-го артист выпустил трек «Вишнёвая» с похожим настроением и звучанием. В обеих песнях артист рассказывает о ярких романтических чувствах, которые раскрывают новые стороны его характера.
По словам самого музыканта, он хотел написать песню о «любви, желании и неконтролируемом влечении». Дмитриенко также признался, что между строчками «Настоящей» прописан страх, что новые отношения не будут идеальными, но подчеркнул, что «верит в эту сказку» даже сквозь сомнения.
Смотреть клип на песню Вани Дмитриенко «Настоящая»
Вскоре после премьеры трека «Настоящая» Ваня Дмитриенко также представил клип на него. В ролике певец и группа музыкантов исполняют песню под мостом. Каждый участник сцены тепло одет в верхнюю одежду. Параллельно в клипе чередуются кадры, в которых Дмитриенко проводит время с возлюбленной девушкой. Её роль сыграла Дилара Зинатуллина — блогер и предприниматель. После громкой ссоры с ней Дмитриенко оказывается в обществе сексуальных женщин, которые молят о его внимании. Сам артист продолжает думать о возлюбленной, но она отвергает его попытки попросить прощения.
