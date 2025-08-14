SLAVA SKRIPKA — «Бобр»: текст песни, история создания, интересные факты

В начале 2025 года чарты внезапно захватила песня «Бобр» малоизвестной группы Slava Skripka. Добрая композиция о совместной трапезе с лесным зверем ворвалась в хит-парады, при этом вызвав немало споров. «Рамблер» рассказывает об истории создания композиции, а также делится текстом песни. Здесь же её можно послушать.

© Соцсети SLAVA SKRIPKA

Текст песни «Бобр» группы SLAVA SKRIPKA

Сидим с бобром за столом,

Вдвоём, на ужин готовим полено,

Давай поговорим, бобёр,

О том, что наболело.

Скажи, зачем же между нами плотина,

Скажи, зачем между нами обрыв?

Я обниму твоё пушистое тело,

Ну почему бобры так добры?

Сидим с бобром за столом,

Я и он, текила, ром, точим полено,

Скажи мне честно, бобёр,

Почему, бобёр, мне так офигенно?

Идём с бобром мы в лесу,

На руках его несу, болтает хвост на весу,

Идём вдвоём и поём с бобром хиты Алсу.

Пришли мы к дому бобра,

Он мне дал с собой добра четыре ведра,

И произнёс мне бобёр:

«Ну всё давай, я попёр».

История создания песни «Бобр» группы SLAVA SKRIPKA

Песня «Бобр» вышла в конце 2024 года. Её авторы — молодая группа SLAVA SKRIPKA, в состав которой входит два человека. Вячеслав Скрипка поёт и пишет тексты, Андрей Попов создаёт аранжировки. Музыканты познакомились в интернете ещё в 2021 году и до вирусного успеха «Бобра» даже не встречались лично.

В основу композиции лёг известный мем, в котором мужчина встречается с бобром в лесу. Радуясь знакомству с животным, оператор пытается заснять его поближе. Зверь удирает, и поляк сопровождает погоню отборными ругательствами, которые и сделали видео мемным. Скрипка заявлял, что в процессе работы над текстом засомневался в целесообразности образа бобра. Попов всё же убедил коллегу, что это хорошая идея.

Вирусный успех настиг «Бобра» лишь спустя пару месяцев после премьеры. Когда трек попал в чарты, многие высказали предположение, что его создала нейросеть, а не реальные люди. Так, рэпер Jubilee сравнил манеру исполнения Скрипки с нейросетью Suno. Сами музыканты эти обвинения не комментировали.

Вскоре после того, как песня стала вирусной, SLAVA SKRIPKA выпустили её новую версию. В ней музыканты использовали фрагмент из песни Алсу «Зимний сон», который упоминается в тексте композиции.

SLAVA SKRIPKA — «Бобр (Зимний сон)»: смотреть клип

Клип на песню «Бобр» снят как вертикальное видео. В нём фигурируют охотник, которого сыграл Сергей Помелов, сам Слава Скрипка и бобр в виде куклы-рукавички.

Мем, воплотившийся в песню: что за трек «Бобр» от SLAVA SKRIPKA и в чём его феномен