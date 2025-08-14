SLAVA SKRIPKA — «Бобр»: текст песни, история создания, интересные факты
В начале 2025 года чарты внезапно захватила песня «Бобр» малоизвестной группы Slava Skripka. Добрая композиция о совместной трапезе с лесным зверем ворвалась в хит-парады, при этом вызвав немало споров. «Рамблер» рассказывает об истории создания композиции, а также делится текстом песни. Здесь же её можно послушать.
Текст песни «Бобр» группы SLAVA SKRIPKA
Сидим с бобром за столом,
Вдвоём, на ужин готовим полено,
Давай поговорим, бобёр,
О том, что наболело.
Скажи, зачем же между нами плотина,
Скажи, зачем между нами обрыв?
Я обниму твоё пушистое тело,
Ну почему бобры так добры?
Сидим с бобром за столом,
Я и он, текила, ром, точим полено,
Скажи мне честно, бобёр,
Почему, бобёр, мне так офигенно?
Идём с бобром мы в лесу,
На руках его несу, болтает хвост на весу,
Идём вдвоём и поём с бобром хиты Алсу.
Пришли мы к дому бобра,
Он мне дал с собой добра четыре ведра,
И произнёс мне бобёр:
«Ну всё давай, я попёр».
История создания песни «Бобр» группы SLAVA SKRIPKA
Песня «Бобр» вышла в конце 2024 года. Её авторы — молодая группа SLAVA SKRIPKA, в состав которой входит два человека. Вячеслав Скрипка поёт и пишет тексты, Андрей Попов создаёт аранжировки. Музыканты познакомились в интернете ещё в 2021 году и до вирусного успеха «Бобра» даже не встречались лично.
В основу композиции лёг известный мем, в котором мужчина встречается с бобром в лесу. Радуясь знакомству с животным, оператор пытается заснять его поближе. Зверь удирает, и поляк сопровождает погоню отборными ругательствами, которые и сделали видео мемным. Скрипка заявлял, что в процессе работы над текстом засомневался в целесообразности образа бобра. Попов всё же убедил коллегу, что это хорошая идея.
Вирусный успех настиг «Бобра» лишь спустя пару месяцев после премьеры. Когда трек попал в чарты, многие высказали предположение, что его создала нейросеть, а не реальные люди. Так, рэпер Jubilee сравнил манеру исполнения Скрипки с нейросетью Suno. Сами музыканты эти обвинения не комментировали.
Вскоре после того, как песня стала вирусной, SLAVA SKRIPKA выпустили её новую версию. В ней музыканты использовали фрагмент из песни Алсу «Зимний сон», который упоминается в тексте композиции.
SLAVA SKRIPKA — «Бобр (Зимний сон)»: смотреть клип
Клип на песню «Бобр» снят как вертикальное видео. В нём фигурируют охотник, которого сыграл Сергей Помелов, сам Слава Скрипка и бобр в виде куклы-рукавички.
