Xolidayboy — «Пожары»: история создания песни, текст, интересные факты

Одним из главных рок-хитов 2024 года стала песня «Пожары» молодого артиста Xolidayboy. Успех композиции мгновенно сделал из многообещающего TikTok-блогера настоящую рок-звезду. «Рамблер» раскрывает смысл песни, а также делится её текстом. Ниже вы также можете её послушать.

Текст песни Xolidayboy — «Пожары»

[Куплет 1]

А мы снова танцуем, поём под «Нирвану»,

Твои поцелуи залечат все раны,

Нужна мне как воздух, как волнам прибоя нужны эти скалы,

Нужна любви твоей доза, мне её слишком, слишком мало.

[Припев]

С ума мы сошли, в голове иллюстрации,

Как мы полетим — не нужна гравитация,

Себя подожгли, сорвали овации,

Пожары любви, это эвакуация.

С ума мы сошли, в голове иллюстрации,

Как мы полетим — не нужна гравитация,

Себя подожгли, сорвали овации,

Пожары любви, это эвакуация.

[Куплет 2]

К тебе бежать так далеко — стереть в кровь ноги,

Меня спасать смогла лишь ты, хотя хотели многие,

Гори, пылай, нас не потушат долгие дороги,

Ты мою душу обнимай, мне нужен огонь, мне нужны твои ожоги.

[Припев]

С ума мы сошли, в голове иллюстрации,

Как мы полетим — не нужна гравитация,

Себя подожгли, сорвали овации,

Пожары любви, это эвакуация.

С ума мы сошли, в голове иллюстрации,

Как мы полетим — не нужна гравитация.

Себя подожгли, сорвали овации,

Пожары любви, это эвакуация.

[Бридж]

А мы снова танцуем, поём под «Нирвану-у-у»,

Твои поцелуи залечат все раны-ы-ы,

Нужна мне как воздух, как волнам прибоя нужны эти скалы,

Нужна любви твоей доза, мне её слишком, слишком мало.

[Припев]

С ума мы сошли, в голове иллюстрации,

Как мы полетим — не нужна гравитация,

Себя подожгли, сорвали овации,

Пожары любви, это эвакуация.

С ума мы сошли, в голове иллюстрации,

Как мы полетим — не нужна гравитация,

Себя подожгли, сорвали овации,

Пожары любви-и-и-и...

О чём песня «Пожары» певца Xolidaboy

Иван Ржевский (настоящее имя Xolidayboy) выпустил трек «Пожары» в феврале 2024 года. Текст песни рассказывает о страстной любви, чем-то напоминающей зависимость. Эти чувства настолько горячи, что оставляют на теле артиста ожоги, но они заставляют его испытывать эйфорию.

Энергичность и горячность чувств подчёркивает выбранная аранжировка: партия акустической гитары разгорается наподобие пламени, а удары барабанов вполне сравнимы с треском костра. В припеве начинают звучать суровые гитарные риффы, в которых чувствуется одновременно влияние современных рок-групп вроде Måneskin и легенд гранжа Nirvana. К слову, последние даже упоминаются в тексте.

Сам артист не рассказывал, что именно вдохновило его на создание трека. Но в интервью радиостанции LikeFM Ржевский признался, что написал текст по следам собственных эмоций.

Клип на песню «Пожары» певца Xolidayboy

Видеоролик на «Пожары» вышел в апреле 2024 года. В нём чередуются чёрно-белые и цветные кадры, на которых артист то поёт в камеру, то выступает на настоящем концерте. За два месяца после премьеры ролик набрал свыше восьми миллионов просмотров.

Автор ролика — клипмейкер Сергей Грей, также работавший с поп-звёздами Мари Краймбрери, Полиной Гагариной, Ольгой Бузовой, Катей Лель и многими другими.

Была ли песня Xolidayboy «Пожары» хитом

Вскоре после премьеры трек «Пожары» попал в чарты ведущих российских стримингов. Музыкальный талант Ржевского признали и среди профессионалов: телеканал Муз-ТВ назвал его «Прорывом года», а деловое издание Forbes включило в список «30 до 30». В этот рейтинг попадают представители различных сфер деятельности, сумевшие добиться больших успехов, не достигнув 30-летнего возраста.

